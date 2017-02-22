Harbin Bank и УБРиР и заключили соглашение в области торгового финансирования

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и Harbin Bank Co Ltd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования. Согласно документу, стороны обязуются финансировать экспортно-импортные операции своих клиентов. Подписанное соглашение упростит для предпринимателей процесс взаиморасчетов с зарубежными партнерами за счет проведения сделок не только в долларах, но в национальных валютах обеих стран.

Директор филиала «Новосибирский» УБРиР Лариса Кучендаева считает, что потребность в подобных сделках на местном рынке высока. Согласно статистическим данным Сибирского таможенного управления, регион ведет активную внешнеэкономическую деятельность, в частности с Китаем. Так, в прошлом году доля торгового оборота сибирских бизнесменов с китайскими партнерами достигла 20% от общего товарооборота с зарубежными странами. По итогам 2016 года торговый оборот Сибирского федерального округа с Китаем составил $6,106 млрд, что на 9,8% больше, по сравнению с 2015 годом.

«Подписание соглашения — важный шаг в развитии экономики региона. Это позволит нам простимулировать рост внешнеторговых сделок. В свою очередь, местные предприниматели смогут вести бизнес с китайскими партнерами на более выгодных условиях», — добавила Лариса Кучендаева.

Справка. Harbin Bank Co Ltd – китайский банк со штаб-квартирой в Харбине был основан в июле 1997 года. По данным на 30 июня 2016 года, объем активов банка составляет 477,965 млрд юаней. Общий объем выданных кредитов – 192,718 млрд юаней, привлеченных депозитов – 330,673 млрд юаней. В рейтинге 1000 крупнейших банков мира по размеру капитала Harbin Bank занимает 207 строчку.

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