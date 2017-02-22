Пассажирский самолет компании «Аэрофлот», следующий по маршруту Иркутск-Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска утром в среду 22 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова специалиста отдела корпоративной культуры и внешних коммуникаций аэропорта Галины Гавриш.

Самолет «Аэрофлота», выполнявший пассажирский рейс из Иркутска в Москву, был вынужден сделать незапланированную посадку в аэропорту «Омск Центральный», так как один из пассажиров пожаловался на плохое самочувствие.

«Самолет авиакомпании «Аэрофлот» в 07.03 (04.03 мск) совершил посадку в аэропорту Омска из-за того, что молодому мужчине на борту стало плохо», — прокомментировала происшествие представитель аэропорта Галина Гавриш.

После осмотра мужчины врачами было принято решение о госпитализации пациента в одну из больниц Омска.

В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили информацию и отметили, что боинг готовится к отправке.

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