Поиски Robinson R-66 на Телецком озере в Республике Алтай продолжаются уже 10 дней. МЧС России задействовало для обследования дна озера подводных роботов, сообщили в пресс-службе министерства.

Из Москвы в Республику Алтай МЧС России доставило современное оборудование, которое будет использовать группа водолазов для изучения полученных видеоизображений. Доставленные подводные аппараты передают более точные координаты объектов на дне озера, а гидролокационный комплекс «Неман-100» может также передавать водолазам акустическое изображение дна озера. Кроме того, поиски будут вестись и с помощью телеуправляемого подводного робота «ROVbuilder-600», который используется дополнительно для извлечения крупных объектов со дна.

Наконец, спасателями будет задействован гидролокатор бокового обзора SeaKing TowFish, позволяющий получать гидроакустические изображения высокого разрешения на глубинах. «При проведении работ гидролокатор буксируется за судном-носителем непосредственно за кабель-трос, на экране отображается координатная сетка в абсолютных географических координатах», — следует из сообщения ГУ МЧС по Республике Алтай

В МЧС рассказали, что за время поисково-спасательных работ глубоководными аппаратами обследовано около 1,6 кв км дна, а группой водолазов — более 10 кв км дна водоема. Однако до сих пор ничего найти не удается: поиски замедляются из-за плохих погодных условий, так как работы на озере ведутся только, когда устанавливается штиль, прокомментировали в управлении.

Наземные поиски вертолета были прекращены еще 18 февраля. «18 февраля поисковые работы ведутся по двум направлениям — на воде и с воздуха. Наземный поиск больше не проводится. Прилегающая территория к кордону Кокши обследована полностью», — сообщили в службе.

Напомним, что вертолет Robinson, на борту которого находился политик и бизнесмен Анатолий Банных, потерпел крушение 12 февраля в акватории Телецкого озера. Подробности о трагедии — в расширенном материале «КС».

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