Проект застройки Богдана Хмельницкого Альфа-Капиталом рассмотрели на архитектурно-градостроительном совете Новосибирска

Сегодня в Новосибирске состоялось заседание архитектурно-градостроительного совета, на котором рассматривался проект застройки по улице Богдана Хмельницкого.



Стоит отметить, что проект претерпел значительные изменения — были учтены замечания и предложения специалистов и общественности. В частности, снижена этажность застройки.

Одной из важнейших тем в данном вопросе стало строительство нового спортивного объекта. Напомним, что раньше на данном участке находился Дом спорта, снесенный из-за своего аварийного состояния. Теперь на его месте появится новый спортивный комплекс с залами для занятий гимнастикой.

Как сообщил в ходе заседания начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кандратьев, сейчас проект Дома спорта находится на этапе корректировки. После это будет получено разрешение на строительство и рассчитана себестоимость. «Затем уже будем выходить на процедуру оформления договора долевого участия», — добавил он и пояснил, что в итоге Дом спорта будет выкуплен муниципалитетом.

В завершении встречи мэр Новосибирска Анатолий Локоть сказал, что данное заседание по проблеме застройки улицы Богдана Хмельницкого было беспрецедентным открытым обсуждением этого проекта. Также глава города выразил надежду на то, что все внесенные замечания будут учтены застройщиком.

Напомним, что Альфа-Капитал недавно высадил на улице хвойные деревья. Планируется добавить к ним еще более 100 растений.

Подробнее о заседании и проекте читайте в «КС» в ближайшее время.

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