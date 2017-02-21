Алтайкрайстат подвел итоги. Из последних данных следует, что в Алтайском крае больше всего людей занято в торговле, уровень занятости населении остался таким же, как и в 2015 году, а больше всего занятых экономической деятельностью имеют возраст от 30 до 34 лет.

В Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края сообщили, что в ушедшем году уровень занятости населения остался практически на уровне 2015 года — 59,5%, тогда как ранее был 60,5%. Однако для сельских жителей этот показатель увеличился с 53,5% до 54,6%.

Средний возраст алтайского работника равен 41 году. По уровню образования в экономике региона 28,5% имеют высшее образование, а 44,1% – среднее профессиональное. В целом, 72,6% занятого населения получали профессиональное образование.

В оптовой и розничной торговле занято больше всего жителей субъекта РФ – 17,8%. В сельском хозяйстве, которое является одной из наиболее устойчивых и развивающихся отраслей экономики региона, занято 14,6% экономически активного населения. В этой отрасли заметен положительный темп роста численности занятых на 18%: с 131,2 тыс до 154,8 тыс человек.

Кроме того, значительно увеличилось в 2016 году число работников в организациях по добыче полезных ископаемых. Так, ранее их число было равно 5,9 тыс, а в 2016 году выросло до 8,6 тыс человек, увеличившись на 45,8%.

В краевом образовании и здравоохранении занято 9,2% и 8,7% работников без заметных изменений в данных социальных сферах.

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