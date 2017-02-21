Неблагоприятные погодные условия – ветер и сильная метель сохраняются в Алтайском крае. Как сообщают в краевом ГУ МЧС, в ближайшее время улучшения не прогнозируется – в регионе введен режим ЧС.

По данным ГУ МЧС, на текущий момент Чуйский тракт перекрыт для грузового и пассажирского транспорта от города Новоалтайска до Бийска. На федеральной трассе А-322 (от Барнаула до Рубцовска) прекращено движение всех видов транспорта. На расчистке дорог работает 218 единиц техники дорожных организаций.

Таким образом, перекрыты две федеральные трассы, 14 участков дорог регионального и межмуниципального значения на территории 19 районов края. Всего перекрыто 951 км региональных дорог, 447 км федеральных дорог.

Для обеспечения безопасности дополнительно выставлен 51 пост ГИБДД, работает 31 рабочая группа муниципальных образований. В районах края работает аэромобильная группировка в составе 6 групп (в городах Алейск, Змеиногорск и Рубцовск, в райцентрах Шипуново, Поспелиха, на трассе Барнаул-Рубцовск).

По данным Барнаульского автовокзала отменено 209 пассажирских рейсов. Организована работа 31 мобильного пункта обогрева и 31 оперативной группы пожарно-спасательных гарнизонов. Развернуто 4 пункта временного размещения, в которых размещены 83 человека.

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