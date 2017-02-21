18 февраля в Новосибирске состоялся первый турнир кредитных специалистов «Кредитная весна», в котором приняли участие команды восьми кредитных организаций: банка «Образование», Альфа-банка, ВТБ, банка «Глобэкс», банка «Левобережный», Связь-банка, УБРиР и Россельхозбанка при поддержке учебного центра банка «Левобережный». Организатором мероприятия выступил Новосибирский банковский клуб.

Новосибирский банковский клуб под руководством Владимира Женова постоянно организует соревнования сотрудников региональных финансовых организаций по различным направлениям, и в очередном состязании приняли участие кредитные специалисты новосибирских банков.

Перед участниками турнира стояла задача показать не только специальные аналитические знания при оценке финансового состояния клиента, претендующего на получение кредита. Не менее важной составляющей была необходимость демонстрации коммуникативных навыков общения с клиентом, доведения до него не всегда приятной информации об оценке бизнеса и рисков, выявленных в результате анализа.

Несмотря на то, что всем командам предлагался одинаковый набор финансовой документации трёх тестовых клиентов, кредитные специалисты каждого банка показали многообразие подходов – впрочем, на единой основе — в подготовке решения о возможности выдачи кредита. Тщательно анализировалась не только экономика бизнеса, но и его отраслевые особенности, перспективы развития. В результате положительное решение, отрыто вынесенное на суд жюри – «кредитного комитета», содержало, как правило, скорректированные параметры начальной кредитной заявки, дополненные рядом дополнительных ковенант.

В результате, по совокупности всех туров, победителем стала команда банка «Глобэкс». Второе место заняла команда банка «Левобережный», третье — корпоративного филиала ВТБ в Новосибирске. Не остались незамеченными и наиболее активные участники турника – так, в номинации «Лучший кредитный аналитик» победила Екатерина Поплыгина (Альфа-банк), «самым активным участником кредитного процесса» была признана Светлана Лунева из команды «Россельхозбанка», а в номинации «Быстрый ум» приз получил капитан команды УБРиР Павел Буторин.

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