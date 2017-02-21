ГК «Обувь России» увеличила продажи верхней одежды до 940 млн рублей

В 2016 году продажи верхней одежды в сетях ГК «Обувь России» выросли на 42% по отношению к 2015 году и превысили 940 млн рублей. За минувший год компания реализовала137 тысяч изделий — на 38% больше, чем в 2015 году, сообщает пресс-служба компании.

На данный момент доля верхней одежды в выручке ГК «Обувь России» составляет 10%.

«За год мы почти в три раза расширили ассортимент, который на сегодняшний день насчитывает более 1300 SKU, — отмечает руководитель направления верхней одежды и аксессуаров ГК «Обувь России» Надежда Коваль.— Весной 2016 года были запущены в продажу новые линейки — демисезонные пальто и детская верхняя одежда. В сезоне «Осень-зима 2016/17», по нашим наблюдениям, самым востребованным товаром стали женские пуховики. В дальнейшем планируется увеличение доли верхней одежды в общем товарообороте компании».

Напомним, что «Обувь России» вышла на рынок верхней одежды с брендом SnowGuard в июле 2014 года. Сначала в магазинах компании был представлен только зимний ассортимент, в 2015 году в продаже появилась демисезонная коллекция. Бренд SnowGuard развивается в формате shop-in-shop в обувных сетях Westfalika, Rossita, «Пешеход» и EmiliaEstra, которые входят в группу компаний «Обувь России».

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