21 февраля в пресс-центре ТАСС были подведены итоги деятельности банков в сфере ипотечного кредитования, также было рассказано о ситуации на рынке недвижимости. В Новосибирской области наметился потенциал для роста жилых площадей, а средняя стоимость первичного и вторичного рынка практически сравнялась.



Эксперты уверены, что нынешний год принесет рост в сфере кредитования, так как тенденция падения в экономике прошла. Значительную роль в этом играет рынок ипотеки, выросший за 2016 год на 27%. Представители банка «ДельтаКредит» прогнозируют умеренный рост кредитования в 2017 году, который составит 6%. Рынок ипотеки также, согласно прогнозам, вырастет на 5-7%.

«Средняя обеспеченность квадратными метрами на человека в Новосибирской области соответствует среднему по России, то есть в Новосибирске это 22,3 кв м на человека, а в среднем по России 23,4 кв м на человека», — привел данные статистики руководитель новосибирского отделения банка «ДельтаКредит» Иван Зинченко.

Рынок недвижимости остался динамичным в 2016 году: всероссийские показатели растут и за ними тянется Новосибирская область, не раз прозвучало в ходе пресс-конференции. Было отмечено также, что средняя стоимость первичного и вторичного рынка по итогам года оказалась примерно одинаковой.

«Ранее была разница в 8-10 тыс рублей, а сейчас разница минимальна: около 3-4 тыс рублей», — пояснил представитель банка. Прямое влияние на это оказывает госпрограмма по субсидированию ставок.

«Большой ажиотаж был на первичный рынок. Застройщики активно привлекали клиентов, что позволяло им наращивать цену. Одновременно с этим рынок вторичного жилья показывал возможность конкуренции, так как снижалась цена», — резюмировал Зинченко.

Новосибирск занимает 19 место по объему выданных ипотечных жилищных кредитов в стране и 20 место по их количеству. Этот показатель дает положительную оценку местному рынку, поскольку существенную долю на ипотечном рынке занимают Москва и Санкт-Петербург. Объем собственных выдач ипотеки в Новосибирске в 2016 году составил 336 млн рублей, что на четверть больше, чем в 2015 году. Ипотечный портфель вырос за год на 6% и составил 1,25 млрд рублей на начало 2017-го. «В 2017 году мы прогнозируем амбициозный прирост – значительно больше, чем в среднем по банку», — прокомментировали эксперты.

В настоящее время идет снижение доли тех клиентов, которые имеют совокупный доход ниже 30 тыс рублей. Однако снижается и доля клиентов с доходом выше 90 тыс рублей. Тем не менее рост показывает доля средней прослойки населения в соответствии с общероссийской тенденцией.

Кроме того, заметно выросла активность граждан Казахстана, которым доля выдачи ипотеки за прошедший год составила 6% от общего объема, что в 3 раза больше показателей 2015 года.

«Эта тенденция известна давно, потому что Новосибирская область граничит с Казахстаном, и очень многие наши соотечественники переезжают с северных областей Казахстана к нам и дальше либо двигаются, либо здесь оседают», — пояснил ситуацию роста Зинченко.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.