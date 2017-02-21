Новосибирские депутаты приняли в первом чтении закон, обязывающий владельцев железнодорожных путей оборудовать переезды, работающие в автоматическом режиме, специальными средствами с функциями фото- и киносъемки, видеозаписи.

В законопроекте, который одобрили депутаты заксобрания Новосибирской области на сессии 21 февраля, говорится, что средства фото- и видео на автоматических переездах нужны для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Как пояснил на сессии председатель транспортного комитета Федор Николаев, разработка проекта закона связана с необходимостью приведения закона в соответствие с поправками в федеральном законодательстве об обязанности владельцев ж/д оборудовать переезды, работающие в автоматическом режиме, специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений ПДД.

Во втором чтении новосибирские депутаты собираются рассматривать законопроект на мартовской сессии заксобрания.

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