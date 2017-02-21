Сеть «Лента» открыла первый супермаркет на территории Сибири

 
 
Открытие супермаркета «Лента» вызвало ажиотаж среди жителей левого берега. Фото Михаила Перикова.

Запуск первого за пределами Москвы и Санкт-Петербурга супермаркета торговой сети «Лента» состоялся в Новосибирске во вторник, 21 февраля. Магазин, общей площадью 1577 кв. метров, расположился в цокольном этаже торгового центра «Амстердам» на улице Геодезической.

Новый магазин стал первым супермаркетом, открытым «Лентой» за пределами Москвы,  Санкт-Петербурга и Центрального региона. Общая площадь супермаркета составляет 1 577 кв. метров, из которых 959 кв. метров — торговое пространство.

«Формат супермаркета отличает меньшая в сравнении с гипермаркетом торговая площадь – порядка 350-1200 кв. метров против 5,6-13,2 тыс. кв. метров, и, соответственно, меньшее количество представленных товарных наименований – около 6900 SKU, в гипермаркете – 15-26 тыс. SKU», — отметила операционный директор формата «супермаркет» компании «Лента» Ольга Харламова. Доля локальных поставщиков в супермаркетах «Ленты» на данный момент составляет порядка 25%, со временем ее планируется увеличивать.

В ближайшие полтора месяца компания, по словам Ольги Харламовой, откроет еще два супермаркета в Новосибирске – в торговом центре «Фестиваль» на левом берегу и в Искитиме. Отметим, ранее стало известно о том, что «Лента» приобрела в Новосибирске восемь земельных участков, освоить их планируется в ближайшей перспективе. Кроме этого, в качестве потенциально интересных городов для выхода в сети называют Барнаул и Кемерово.

«Мы видим значительный потенциал для развития в Новосибирске, и до конца года планируем открыть еще несколько магазинов. Запуск супермаркетов еще больше укрепит наши позиции в Новосибирске и в регионе в целом, и станет началом нашего активного развития этого формата во всех крупных городах России», — прокомментировал генеральный директор «Ленты» Ян Дюннинг.

С открытием магазина в Новосибирске компания увеличила сеть до 193 гипермаркетов в 78 городах России и 50 супермаркетов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Центральном регионе. В 2017 году «Лента» планирует открыть в целом по России 50 новых супермаркетов и 30 гипермаркетов, объем инвестиций в развитие составит порядка 40 млрд рублей. К 2020 году «Лента» намерена увеличить торговую площадь супермаркетов в восемь раз – до 15-20% от общей площади сети.

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Открытие супермаркета «Лента»
Открытие супермаркета «Лента»
Открытие супермаркета «Лента»
Открытие супермаркета «Лента»
Открытие супермаркета «Лента»
Открытие супермаркета «Лента»
Открытие супермаркета «Лента»
Открытие супермаркета «Лента»
Открытие супермаркета «Лента»
Открытие супермаркета «Лента» вызвало ажиотаж среди жителей левого берега. Фото Михаила Перикова.

«Лента» – первая по размеру торговых площадей сеть гипермаркетов и пятая среди крупнейших розничных сетей России (по размеру выручки за 2015 г.). Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге, управляет 193 гипермаркетами в 78 городах и 50 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Центральном регионе с общей торговой площадью 1 156 885 кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 5 800 кв. м, средняя площадь супермаркета – 900 кв.м. Компания оперирует семью собственными распределительными центрами для гипермаркетов.

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