Сеть «Лента» открыла первый супермаркет на территории Сибири

Запуск первого за пределами Москвы и Санкт-Петербурга супермаркета торговой сети «Лента» состоялся в Новосибирске во вторник, 21 февраля. Магазин, общей площадью 1577 кв. метров, расположился в цокольном этаже торгового центра «Амстердам» на улице Геодезической.

Новый магазин стал первым супермаркетом, открытым «Лентой» за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и Центрального региона. Общая площадь супермаркета составляет 1 577 кв. метров, из которых 959 кв. метров — торговое пространство.

«Формат супермаркета отличает меньшая в сравнении с гипермаркетом торговая площадь – порядка 350-1200 кв. метров против 5,6-13,2 тыс. кв. метров, и, соответственно, меньшее количество представленных товарных наименований – около 6900 SKU, в гипермаркете – 15-26 тыс. SKU», — отметила операционный директор формата «супермаркет» компании «Лента» Ольга Харламова. Доля локальных поставщиков в супермаркетах «Ленты» на данный момент составляет порядка 25%, со временем ее планируется увеличивать.

В ближайшие полтора месяца компания, по словам Ольги Харламовой, откроет еще два супермаркета в Новосибирске – в торговом центре «Фестиваль» на левом берегу и в Искитиме. Отметим, ранее стало известно о том, что «Лента» приобрела в Новосибирске восемь земельных участков, освоить их планируется в ближайшей перспективе. Кроме этого, в качестве потенциально интересных городов для выхода в сети называют Барнаул и Кемерово.

«Мы видим значительный потенциал для развития в Новосибирске, и до конца года планируем открыть еще несколько магазинов. Запуск супермаркетов еще больше укрепит наши позиции в Новосибирске и в регионе в целом, и станет началом нашего активного развития этого формата во всех крупных городах России», — прокомментировал генеральный директор «Ленты» Ян Дюннинг.

С открытием магазина в Новосибирске компания увеличила сеть до 193 гипермаркетов в 78 городах России и 50 супермаркетов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Центральном регионе. В 2017 году «Лента» планирует открыть в целом по России 50 новых супермаркетов и 30 гипермаркетов, объем инвестиций в развитие составит порядка 40 млрд рублей. К 2020 году «Лента» намерена увеличить торговую площадь супермаркетов в восемь раз – до 15-20% от общей площади сети.

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«Лента» – первая по размеру торговых площадей сеть гипермаркетов и пятая среди крупнейших розничных сетей России (по размеру выручки за 2015 г.). Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге, управляет 193 гипермаркетами в 78 городах и 50 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Центральном регионе с общей торговой площадью 1 156 885 кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 5 800 кв. м, средняя площадь супермаркета – 900 кв.м. Компания оперирует семью собственными распределительными центрами для гипермаркетов.



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