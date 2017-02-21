Депутаты заксобрания Новосибирской области проголосовали за обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть возможность дополнительного финансирования банков, чтобы они могли дать больше кредитов аграриям региона.

21 февраля на сессии заксобрания Новосибирской области депутаты приняли решение обратиться к федеральным властям с просьбой о необходимости принятия дополнительных мер по решению вопроса льготного кредитования агропромышленного комплекса.

Напомним, что с 2017 года в России действует новый механизм льготного кредитования организаций агропромышленных предприятий под пять процентов годовых. Однако применение новых правил выявило проблемы в секторе АПК, в частности, на уровне Новосибирской области.

«Так, в Новосибирской области текущий остаток субсидий по краткосрочным кредитам, выделенных хозяйствующим субъектам на 2017 год, уже на 6 февраля 2017 года составил 13 млн рублей при общем объеме выделенных субсидий 95 млн рублей. В то же время на осуществление льготного краткосрочного и инвестиционного кредитования сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области в текущем году требуется субсидий уполномоченным банкам из федерального бюджета 620 млн рублей», — говорится в обращении.

Депутаты аргументируют свою просьбу о дополнительном финансировании угрозой срыва комплекса весеннее-полевых работ из-за недостатка собственных оборотных средств. Так как дефицит собственных средств на это направление составляет 240 млн рублей.

«Просим Вас, уважаемые Дмитрий Анатольевич и Вячеслав Викторович, рассмотреть возможность дополнительного выделения субсидий уполномоченным банкам региона с учетом необходимой потребности в получении льготных кредитных ресурсов сельскохозяйственными товаропроизводителями Новосибирской области, а также участия уполномоченных органов власти субъектов РФ в согласовании решений по формированию потенциальных заемщиков, заявившихся на льготное кредитование», — такими словами заканчивается текст обращения новосибирских депутатов к представителям федеральной власти.

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