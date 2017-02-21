Начальником департамента образования мэрии Новосибирска назначен Рамиль Ахметгареев, ранее исполнявший обязанности руководителя этого подразделения.
Распоряжение о назначении подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщает пресс-центр мэрии.
Рамиль Ахметгареев приступил к работе в должности начальника департамента образования мэрии Новосибирска с 20 февраля 2017 года.
Напомним, что предыдущим начальником департамента был вице-мэр Валерий Шварцкопп. А до него — Наталья Копаева, которая написала заявление об увольнении 30 декабря 2015 года. В 2016 году исполняющим обязанности руководителя подразделения стал Рамиль Ахметгареев.
Справка:
Рамиль Ахметгареев родился в 1966 году в Новосибирской области. Закончил Новосибирский государственный педагогический институт. Работал учителем истории и директором средней школы. В 2000 году стал заместителем начальника отдела образования администрации Калининского района, а в 2004 — директором СКУ города Новосибирска «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений». С 2012 года являлся заместителем начальника главного управления образования мэрии, а с 2016 – заместителем начальника департамента образования.