Начальником департамента образования мэрии Новосибирска назначен Рамиль Ахметгареев, ранее исполнявший обязанности руководителя этого подразделения.



Распоряжение о назначении подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщает пресс-центр мэрии.

Рамиль Ахметгареев приступил к работе в должности начальника департамента образования мэрии Новосибирска с 20 февраля 2017 года.

Напомним, что предыдущим начальником департамента был вице-мэр Валерий Шварцкопп. А до него — Наталья Копаева, которая написала заявление об увольнении 30 декабря 2015 года. В 2016 году исполняющим обязанности руководителя подразделения стал Рамиль Ахметгареев.

Справка:

Рамиль Ахметгареев родился в 1966 году в Новосибирской области. Закончил Новосибирский государственный педагогический институт. Работал учителем истории и директором средней школы. В 2000 году стал заместителем начальника отдела образования администрации Калининского района, а в 2004 — директором СКУ города Новосибирска «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений». С 2012 года являлся заместителем начальника главного управления образования мэрии, а с 2016 – заместителем начальника департамента образования.

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