МТС сообщает о росте популярности LTE-смартфонов у жителей Новосибирской области. В 2016 году по сравнению с 2015 годом посетители новосибирской розницы МТС купили в 1,6 раза больше устройств с поддержкой 4G, а средняя стоимость 4G-смартфона составила 13 400 рублей.

В целом, технологию LTE поддерживает уже каждый второй от всех приобретенных в салонах МТС «умных телефонов», хотя год назад лишь каждый четвертый посетитель розницы МТС выбирал 4G-смартфон. Самыми востребованными оказались гаджеты стоимостью от 1500 до 4 999 рублей – на долю этой ценовой категории пришлось 80 процентов покупок по итогам 2016 года.

«Мы стремимся сделать мобильный интернет в Новосибирском регионе еще доступнее, для этого активно развиваем инфраструктуру и розничную сеть. 4G-интернет успешно работает даже в небольших селах, то же самое происходит с сетью обслуживания МТС, которая активно развивается в глубинке. В наших офисах мы предлагаем гаджеты во всех ценовых категориях, ведь пользоваться преимуществами высокоскоростного LTE-интернета можно и через недорогой гаджет, и этим объясняется, в частности, популярность устройств МТС. В 2017 году число пользователей связи 4G продолжит расти, поэтому мы продолжим обеспечивать покрытие в новых населенных пунктах», – отмечает директор новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук.

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