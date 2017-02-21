Производитель пивного оборудования из Новосибирска увеличил присутствие на зарубежных рынках

Производитель оборудования для беспенного розлива напитков в 2016 году в 1,5 раза увеличил выручку на зарубежных рынках.

Офисно-производственная площадка NPM в Новосибирске занимает 12 тыс кв м. и выпускает 250 тыс единиц продукции ежегодно.

Речь идет о заводе NPM, ранее носившем название Новосибирскпродмаш. Предприятие занимается производством оборудования для беспенного розлива газированных напитков. Как сообщает пресс-служба компании, по итогам 2016 года выручка от ее внешнеэкономической деятельности выросла в 1,5 раза.

В частности, выросли продажи в странах СНГ, а также Северной и Южной Америке, Западной Европе и Китае. NPM сообщает, что сибирское оборудование используется в Дублине, Амстердаме, Сиднее, Лондоне и других городах мира.

По словам коммерческого директора компании NPM International Бориса Калашникова, большая часть производства (а оно полностью локализовано в Новосибирске) переведена на собственные мощности и уже более 95% комплектующих продукции изготавливаются на заводе компании.

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