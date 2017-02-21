Я бы не хотел, чтобы с учетом заголовка этого материала читатель подумал обо мне как о манипуляторе или человеке, видящем во всем происходящем только плохие стороны. Это не так. Прочтя мою колонку, надеюсь, вы согласитесь с наличием позитивных тенденций для истинных предпринимателей.

Как сказал один мой хороший знакомый, бизнесом целесообразно заниматься на одном рынке, если все находятся примерно в равных условиях. Подобное становится невозможным, когда один платит все налоги и сборы, а другой не платит и получает за счет этого дополнительную прибыль. При этом второй, наверное, считает первого крайне недалеким человеком, который не берет от ситуации максимум.

Также такая вот агрессивная налоговая оптимизация сопровождается легким или тяжелым «киданием» других контрагентов. Задолженность перед кредиторами растет, а погашать не хочется. Поэтому тут, например, может быть «отправка» компаний в далекие регионы, перевод на участника-офшорную компанию. Вариантов и фантазии хватает.

Поэтому не приходится удивляться, когда уровень недоверия растет. Становятся актуальными сервисы от «проверь контрагента» до «околоюридических» способов возврата задолженности.

Как бы государство и его институты ни ругали, тем не менее, видя определенный уровень бардака в отдельных вопросах, меняется само законодательство и практика его применения судами. Местами к лучшему.

Так, например, горячо любимые номинальные директоры, являющиеся порой ассоциальными личностями, злоупотребляющими алкоголем, наркотиками, перестают пользоваться популярностью.

Происходит расширение практики применения ст. 173.1-173.2 УК РФ, определяющей ответственность за создание организаций с использованием подставных лиц. В рамках налоговых споров происходит выявление указанных лиц и дача ими показаний, отрицающих свою причастность к деятельности компаний. Это позволяет с большой уверенностью квалифицировать данную организацию фирмой-«однодневкой», а самого налогоплательщика лицом, получившим необоснованную налоговую выгоду. Теперь от такого номинального директора уже требуются познания в области управления предприятия, ориентирование в бизнес-процессах, контрагентах.

Затем происходит расширение оснований и условий привлечения руководителей и бенефициаров (в том числе неформальных) компаний к субсидиарной ответственности. Помимо того, что с подачи налогового органа подобное реально и вне дела о банкротстве. Да, я не ошибаюсь. Вне и без дела о банкротстве. Так, после изменений закона о банкротстве подобное легализуется также и для всех желающих, у кого нет средств на самобанкротство (см. ФЗ от 28.12.2016 № 488-ФЗ). Хотя они могут подобное и до вступления в силу таких изменений.

Здесь также отмечу, что руководители и собственники компаний, которых по инициативе регистрирующего органа исключают из ЕГРЮЛ на основе ст. 21 Закона о государственной регистрации юридических лиц, также могут быть привлечены к субсидиарной ответственности.

А как вам возможность оспорить кредитором сделки должника по выводу активов без и вне дела о банкротстве? Тоже порой допускается и реально.

Если же возвращаться к теме налоговых споров, то показания свидетелей становятся важным стратегическим инструментом. Они всегда знают, как оно было на самом деле, как они подобное восприняли, или смогут отрицать все, что только можно. При наличии противоречий показаний и документов последним не обязательно будет отдано предпочтение.

Перечисленное — лишь малая часть того, что на самом деле происходит.

Но для тех, кто ведет свою деятельность «в белую», подобное может быть дополнительной мотивацией продолжать это делать. Ибо воздействие со стороны государственных органов осуществляется и в отношении нарушающих закон предпринимателей. При этом те предприниматели, которые раньше допустили какие-либо провинности, а сейчас пересмотрели свои подходы и встали на праведный путь, тоже не должны расслабляться. Принятие во внимание происходящего позволяет в настоящем времени минимизировать возможные негативные последствия таких ошибок прошлого. Позволяет защитить себя, свои активы и компанию.

Поэтому нет никакого геноцида. Есть только естественный отбор.