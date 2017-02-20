Сибирское главное управление Центрального банка РФ подвело итоги работы за 2016 год и отчиталось о ситуации на начало 2017 года.

Из сообщения Сибирского главного управления Центрального банка РФ следует, что общий объем кредитных обязательств жителей региона на 1 января текущего года составил 237 млрд рублей. Таким образом, этот показатель увеличился за год на 1,4%. Ипотечный портфель банков увеличился на 12% и составил 109 млрд рублей. Однако накопленный объем выданных ранее потребительских кредитов уменьшился со 130 млрд до 127 млрд рублей. В целом же в структуре кредитного портфеля Новосибирской области кредиты, выданные физическим лицам, занимают долю в 48%, говорится в отчете ведомства.

Вместе с тем выдача новых кредитов жителям Новосибирской области в 2016 году выросла на 30% до 33,4 млрд рублей в сравнении с 2015 годом. Кредитование населения на иные цели выросло на 21%, составив 111 млрд рублей. В целом по Сибирскому федеральному округу банки выдали кредиты на общую сумму 3,2 трлн рублей, это на 16,7% больше, чем годом ранее.

И.о. начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева отметила, что «в прошлом году банки искали новые возможности расширить кредитование с учетом состояния частного потребительского спроса домохозяйств».

По ее словам, динамика потребительской составляющей в банковском кредитовании – это один из главных показателей улучшения экономических настроений населения.

В Новосибирской области, кроме того, улучшилась ситуация с просроченной задолженностью населения. Доля просрочки за год уменьшилась с 9,7% до 8,9%, или на 1,4 млрд рублей. Ранее задолженность составляла 21 млрд рублей.

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