Новый госпиталь медицинского центра «Авиценна», ставший структурой ГК «Мать и дитя» в 2014 году, торжественно начал работу в пятницу, 17 февраля в Новосибирске. Общая площадь госпиталя теперь составляет 10,5 тыс. кв. метров, он рассчитан на 12 тыс. операций, 2 тыс. родов и 5 тыс. процедур ЭКО в год. На данный момент это самый крупный клинический частный госпиталь на территории Сибири. В запуске клиники стоимостью 1,3 млрд рублей приняли участие первые лица области, кроме этого, мероприятие посетила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

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