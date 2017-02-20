Как ранее уже писал «КС», в агломерации Новосибирска в течение нынешнего года планируется отремонтировать почти 100 км автодорог. В их числе и те дороги, которые ведут к аэропорту Толмачево.



В пресс-службе аэропорта Толмачево сообщили, что руководство крупного авиационного хаба поддерживает планы правительства Новосибирской области по развитию и ремонту дорожной сети Новосибирска, а также входящих в его агломерацию городов. Аэропорт открыт для активного сотрудничества по реализации мероприятий госпрограммы. Администрация и собственник аэропорта выразили готовность использовать свои возможности для привлечения дополнительного федерального финансирования в дорожную сеть региона под те мероприятия, которые сопряжены с программой развития Толмачево.

При формировании программы ремонта автодорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» компания предлагает учесть вопрос транспортной доступности международного аэропорта.

«Высокий уровень доступности аэропорта для пассажиров не только из Новосибирска, но и из других регионов увеличит пассажиропоток главных воздушных ворот Сибири, что даст хороший эффект для экономики региона», — считает директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич и отмечает, что комплекс мероприятий, осуществляемых областным правительством в рамках этой программы, имеет огромное значение для региона.

«Для развития аэропорта очень важно, чтобы прилетающие и улетающие пассажиры могли быстро, безопасно и комфортно добираться личным и общественным транспортом до своих пунктов назначения. То же самое относится к грузоперевозкам. Транспортная доступность авиационного хаба — это стратегические вопрос в границах и агломерации, и Сибири, — поясняет Янкилевич. — Значительную долю пассажиропотока Толмачёво составляют жители соседних регионов. Многие из них пользуются личным автотранспортом, чтобы добираться до аэропорта. Планы по развитию маршрутной сети позволяют утверждать, что востребованность аэропорта будет расти. Поэтому состояние автомобильного пути не может нас не беспокоить».

Напомним, что в 2016 году пассажиропоток Толмачево превысил 4 миллиона пассажиров, что является половиной от всего пассажирооборота в восточной России.

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