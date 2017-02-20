Электронный поводырь признали лучшим социальным проектом года

На всероссийском конкурсе проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» лучшей признана разработка, представленная компанией из Алтайского края.



Проект «Электронный поводырь для людей с полным и частичным нарушением зрения», реализуемый фирмой «Интеркот» из Барнаула, был признан лучшим социальным проектом 2016 года в сфере государственно-частного партнёрства в номинации «Область разработки и производства технических средств реабилитации инвалидов, оказания реабилитационных услуг, подбора и обучения пользованию технических средств реабилитации для инвалидов». Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития Алтайского края.

ООО «Интеркот» — инновационная организация, центр молодежного инновационного творчества. Основная деятельность — создание и продвижение кружков робототехники в школах города Барнаула. Кружки компании работают в 22 школах Барнаула с более чем 400 учащимися.

Ранее устройство алтайской компании было признано лучшим в региональном конкурсе «Лучший социальный проект года» в специальной номинации «Технические средства реабилитации».

Сергей Умбетов – руководитель данной разработки – характеризует устройство как «компактный гаджет, позволяющий ориентироваться в пространстве. Распознав препятствие, устройство начинает вибрировать». В сообщении добавляется, что «интенсивность и длительность вибрации определяет расстояние до предмета». Последнее дает пользователю представление об окружающем мире. Проект Умбетова на рынке с 2014 года.

Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проводится с 2015 года, инициирован Российским государственным социальным университетом и поддержан Министерством экономического развития Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив. В 2016 году участие приняли 54 региона с зарегистрированными 273 заявками.

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