Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в рамках пресс-брифинга 20 февраля отказался комментировать вопрос об уходе главы минтранса НСО из регионального правительства. Однако близкие к исполнительной власти источники «КС» ожидают кадровых перемен к 1 марта. Они связаны с тем, что министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов вероятнее всего в скором времени может возглавить АО «Сибмост».

Глава министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов в ближайшее время может покинуть кресло в региональном правительстве. Информация об этом получила активное распространение в деловых и властных кругах Новосибирской области 20 февраля.

Сергей Титов родился в марте 1961 года. Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева. 1990—2002 гг. — директор ТОО фирма «Универсал». 2002—2003 гг. — генеральный директор ОАО Новосибирский завод дорожных машин. 2004—2010 гг. — заместитель начальника, первый заместитель начальника управления Государственного учреждения автомобильных дорог «Сибирь». 2010—2012 гг. — директор Воронежского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги». В 2012 г. назначен первым заместителем Главного управления дорожного хозяйства Московской области. В мае 2013 г. назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Источники «КС», близкие к исполнительной власти Новосибирской области, довольно уверенно говорят, что информация соответствует действительности. По неофициальным данным, решение принято и объявлено о нем будет к 1 марта. Пост областного министра Сергей Титов сменит на должность президента АО «Сибмост», то есть станет преемником почетного жителя Новосибирска Альберта Кошкина.

Обсуждение кандидатов в преемники Сергея Титова на посту главы Минтранса ведутся не один год, так же как и разговоры об уходе Титова из областного правительства. Среди потенциальных претендентов на должность будущего министра транспорта называют, в том числе, имя первого заместителя начальника областного ТУАД Константина Громенко. Напомним, что до июня 2015 года он (в течение девяти лет) был начальником территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области. ТУАД тогда возглавил экс-руководитель главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Валерий Зарубин. Понижение Громенко эксперты считали «временным». Ряд собеседников «КС» высказывали предположение, что экс-глава ТУАД отступил по карьерной лестнице в ожидании новой должности: специалисты, представляющие дорожный сектор, не исключали, что она может быть сопоставима должностью главы ТУАД или будет выше. И раньше Константина Громенко прочили на место министра транспорта Новосибирской области.

20 февраля на форуме «Курс — новые возможности» губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отказался комментировать вопрос о кадровых изменениях в региональном правительстве журналистам. Руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области Сергей Нешумов в разговоре с корреспондентом «КС» уточнил, что никаких кадровых документов, касающихся Сергея Титова глава области не подписывал. Сам Сергей Титов пока на звонки не отвечает.

Первый вице-президент «Сибмоста» Владислав Кошкин также не прокомментировал вопрос «о Сергее Титове», но отметил, что «прокомментирует, когда назначение произойдет». «Не отрицаю, что перемены в составе руководства компании произойдут. Но пока рано комментировать», — подчеркнул «КС» Владислав Кошкин. Он добавил, что Альберт Кошкин «как был председателем совета директоров, так и остался».

Альберт Кошкин — президент и председатель совета директоров АО «Сибмост». Родился в феврале 1940 года. Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Доктор технических наук (1998). 1977—1992 гг. — начальник Управления механизации Мостостроительного треста № 2 Главмостстроя Министерства транспортного строительства СССР. 1992—1993 гг. — начальник Управления механизации АОЗТ «Сибмост». С 1993—2008. — генеральный директор АО «Сибмост».

Напомним, ранее «КС» писал о сделке по продаже контрольного пакета акций новосибирского АО «Сибмост» консорциуму, в котором ведущую роль играет холдинг АФК «Система». На брифинге 20 февраля губернатор Владимир Городецкий подтвердил журналистам, что стороны сделки достигли договоренностей. «Ситуация с «Сибмостом» предопределена. Понятны механизмы действия. Сформировалась новая группа акционеров: Сбербанк и АФК «Система», которые будут владельцами большего количества акций и будут вкладывать средства в развитие. Мы сохраним промышленный и технологический потенциал. У нас таких строительных компаний осталось всего три в России. Поэтому в этой непростой экономической ситуации мы сделали ставку на это предприятие, прежде всего, оценивая его технологический потенциал. Мы надеемся, что предпринятые дальше нами меры компенсируют затраты. Например, различные конкурсы», — сказал Владимир Городецкий.

15 февраля стало известно о том, что «Сбербанк» отказался от иска о признании АО «Сибмост» банкротом. Кроме того, банк погасил задолженность компании перед «Сибтех-инвестом» в размере 1,3 млн руб. Соответственно, эта организация также отказалась от своих претензий. Продолжается дело по иску «Сибмоста» к мэрии Новосибирска на 2,5 млрд руб — недавно в Томске состоялось первое заседание по апелляции муниципалитета.

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