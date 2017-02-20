Новосибирская область по данным на 1 февраля 2017 года имеет самую большую просроченную задолженность по заработным платам.



К началу февраля долг по заработным платам в Новосибирской области составил 106,4 млн рублей, следует из опубликованных данных Росстата. Этот показатель самый высокий в Сибирском федеральном округе.

В сравнении с январем текущего года общая сумма задолженности в Новосибирской области увеличилась на 10,6%. Так, по состоянию на январь 2017 года, этот показатель составлял 96 млн рублей. Однако, если сравнить с показателем, который статорган опубликовал на 1 января 2016 года, то сумма долга значительно сократилась: тогда новосибирские предприятия были должны работникам 185 млн рублей, что выше на 43,5%.

В отчете Новосибирскстата приводятся данные, что на 1 февраля 2017 года не получили заработную плату 3,2 тыс работников. В расчете на одного человека это около 33 тыс рублей.

«Половина всей суммы задолженности (53,2 млн рублей) – это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2016 году и ранее», — отмечено в сообщении.

88% всей суммы задолженности по области приходится на долю следующих организаций: ООО «МСУ-78», которое в январе текущего года подало на самобанкротство, ОАО «СИБТРУБОПРОВОДСТРОЙ», о проблемах в выплатах заработной платы которого подробно писал «КС», ЗАО «ЗАВОД ПСК», ОАО «Линевский домостроительный комбинат», ФГАУ ДПО «Центр подготовки и сертификации Авиационного персонала».

Кроме Новосибирской области, высокая задолженность наблюдается в Томской и Иркутской областях. Там предприятия должны своим сотрудникам 94,6 млн рублей и 90,6 млн рублей соответственно.

Незначительная просроченная задолженность по заработным платам фиксируется в Алтайском крае (16,4 млн рублей), республиках Тыва (3,3 млн рублей) и Хакасия (0,7 млн рублей).

В целом суммарная задолженность в России на 1 февраля 2017 года составила 3,232 млрд рублей, показав рост на 18,6%.

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