С 20 февраля Сбербанк снижает ставки по ипотеке. Кроме того, упрощена линейка ставок по жилищным кредитам — ставка теперь будет зависеть только от вида кредита и категории клиента при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования.



Сбербанк впервые вводит дополнительный дисконт для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика.

«Сбербанк заметно снижает ставки по ипотеке, потому что понимает насколько важно решение квартирного вопроса в условиях современной жизни. Одновременно мы уделяем особое внимание развитию электронных и Digital-сервисов в сфере ипотечного кредитования», – отметил директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев.

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