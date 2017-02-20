Что нас останавливает сменить провайдера или банк?

Важное совещание по видео-конференции с партнерами из других регионов. Все идет гладко, но внезапно картинка «зависает», интернетпропадает. Досадно. А ведь вы давно хотели сменить провайдера. При этом знакомые вам рекомендовали проверенных провайдеров. Так и в других вопросах. Вы несколько раз подумаете, прежде чем сменить банк с расчетным счетом, хотя условия в новом гораздо привлекательнее. Переход в УБРиР для компаний прост и удобен, сменив банк, предприниматели получают качественный сервис с выгодным обслуживанием бизнеса.

То, что в УБРиР выгодно вести финансы – говорит статистика. По сравнению с крупнейшими банками первой пятерки, клиенты экономят на обслуживании в УБРиР порядка 70 тысяч рублей в год. А независимые эксперты Марксвеб включили банк в ТОП-3 наиболее выгодных для обслуживания бизнеса.

Предприниматели выбирают привычную систему интернет-банка из двух наиболее востребованных в России: Lightна платформе «BSS» или Proна — «Bifit». Переживать о том, что придется переучиваться и привыкать к новой программе не нужно. Все документы, базы данных, реквизиты из прежнего интернет-банка легко интегрируются в новый. Таким образом, ни руководителю, ни бухгалтеру не составит никакого труда начать работать с УБРиР.

Обе системы просто подключить, достаточно одного визита в банк при открытии расчетного счета 1.

Интернет-банк Light идеальное решениедля предпринимателей, которые самостоятельно ведут расчеты и бухгалтерию и часто работают вне офиса. Подключение и обслуживание бесплатное.

Интернет-банк Pro подходит для владельцев компаний со штатной бухгалтерией. В системе удобно управлять финансами в режиме «одного окна» с группой компаний или филиалами.

Интернет-банки УБРиРпровереныдесятками тысяч клиентов. Система удаленного доступа Light(https://ibc.ubrr.ru/ru/html/login.html )включена в ТОП-5 лучших онлайн-сервисов для ведения бизнеса в России (Марксвеб). 46% новых клиентов приходят в банк по рекомендациям своих партнеров и знакомых. А это весомый показатель качества обслуживания и доверия к банку.

1Клиенту необходим ноутбук, чтобы подключить Интернет-банк Pro сразу после открытия расчетного счета в офисе.

УБРиР. Просто. Функционально. Без переплат.

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