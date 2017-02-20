МТС объявляют о старте промо-акции на один из смартфонов в модельном ряду Philips – Xenium в розничной сети МТС.



С 20 по 23 февраля смартфон Philips с восьмиядерным процессором, поддержкой LTE и Full HD IPS-дисплеем можно будет приобрести со скидкой в розничной сети МТС.

«МТС как клиентоориентированная компания постоянно работает над расширением ассортимента высокотехнологичных гаджетов, — комментирует директор департамента интерактивной коммерции МТС Ольга Филиппова. — Мы не сомневаемся, что наши покупатели оценят предложение и с удовольствием воспользуются им в преддверии праздника 23 февраля».

«Нашей задачей мы видим создание устройств на основе передовых технологических решений, в частности, энергосберегающей технологии Xenium», — рассказывает о представленно в акции смартфоне генеральный директор «Сангфэй СЕС Электроникс Рус» Геннадий Герман.

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