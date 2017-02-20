Марка Bentley, запустившая в 2016 году первого официального дилера в Сибири — красноярскую компанию «Крепость» — смогла продать 13 автомобилей, о чем свидетельствуют данные по регистрациям агентства «Автостат.Инфо».

7 из 13 реализованных в Сибири машин марки Bentley остались в самом Красноярском крае, два новых автомобиля зарегистрированы в Омской области, по одному — в Новосибирской области, Иркутской области, Алтайском крае, республике Хакасия.

Локомотивом продаж закономерно стал внедорожник Bentayga, на который пришлась почти половина всего объема реализации марки в Сибири.

Более подробно о лидерах и аутсайдерах премиум-сегмента Сибири читайте в материале по ссылке.

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