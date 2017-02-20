Торжественное открытие первого крупного торгового центра в Академгородке — ТРЦ «Эдем», состоялось в минувшую субботу, 18 февраля. Однако большая часть арендаторов, в том числе несколько якорных, пока не работает.

Четырехэтажный торгово-развлекательный центр «Эдем» начал работу на улице Кутателадзе в Академгородке в субботу, 18 февраля. Красную ленточку перед входом в здание, как и полагается перерезал владелец ООО «Эдем» Владислав Плотников. Общая площадь объекта составляет 37,5 тыс. кв. метров.

Из ранее заявленных якорных арендаторов на данный момент открылись семизальный кинотеатр «Киномир», супермаркет «Детский мир», книжный магазин Book-Look, детский центр развлечений «Эдемвиль», а также ряд небольших магазинов и салонов связи.

Супермаркет домашней еды «Добрянка» площадью 2700 кв. метров, гипермаркет электроники «Эльдорадо», а также рестораны «Бочкари», KFC и «Перчини» еще ведут ремонтные работы в помещениях.

Напомним, что строительство ТРЦ «Эдем» неоднократно переносилось. Застройщиком является компания ООО «Эдем», 51% доли ООО «Эдем», по данным ЕГРЮЛ, принадлежат Владиславу Плотникову, еще 49% — его же структуре ООО «Новоград». Предполагается, что торговый центр сможет охватить не только территорию Академгородка, но и Бердска, Кольцово и части Первомайского района.

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