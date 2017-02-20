«КС» стали доступны данные АЕБ по продажам новых автомобилей в Сибири. Согласно им, продажи автомобилей премиум-брендов в Сибири в 2016 году упали на 27%. Марка Mercedes-Benz, уверенно занимавшая в Сибири 1-е место по региону на протяжении последних лет, по итогам 2016 года драматично упала на 40% и откатилась на 3-ю строчку, хотя в целом по России сохранила лидерство.

Анализ структуры продаж по городам показывает, что во многом это обусловлено ослаблением позиций в Новосибирске, Томске и Кемерове, где бренд представляет компания «СТС-Автомобили». В частности, на все три региона приходится только 14% общесибирских продаж марки и в два раза меньше автомобилей, чем в одном только Красноярском крае.

Первое место в общем рейтинге на этот раз занял японский Lexus, показавший продажи на уровне прошлого года. Почти половина всех продаж пришлась на Иркутск, где марке даже удалось войти в Топ-10 самых популярных марок региона. В то же время Lexus RX и LX стали самыми популярным автомобилями премиум-брендов в Сибири по итогам 2016 года. Во многом результаты Lexus могли бы быть и выше, если бы не потеря для бренда сразу двух городов — Новосибирска и Барнаула, где интересы марки представляла ГК «СЛК-Моторс». В настоящее время новые дилеры в этих городах так и не назначены.

Второе место заняла баварская марка BMW, продажи автомобилей которой в Сибири упали на 4%. В этом году компания лишилась Кузбасса — дилер BMW в этом регионе закрылся, а новый партнер пока не найден. Зато красноярский дилер марки — «Медведь-Холдинг» сумел продать в Новосибирске, где присутствует чуть больше года, даже больше автомобилей, чем в родном Красноярске. Вместе с тем, данные о регистрации автомобилей, предоставленные «Автостат.Инфо», свидетельствуют об обратном, хотя в целом объемы по обоим городам примерно сопоставимы. Всего на «Медведь-Холдинг» пришлось 68% всех продаж BMW в Сибири.

На четвертой строчке оказалась немецкая марка Audi. На сегодня бренд официально не представлен сразу в двух сибирских городах-миллионниках — Новосибирске и Омске, что не могло не сказаться на продажах. Не удивительно, что в этих условиях 40% всего объема реализации марки пришлось на Красноярск.

Замыкает Топ-5 британский Land Rover. Каждый третий проданный в Сибири внедорожник этой марки остался в Красноярском крае, где у Land Rover сразу два дилера — «Крепость» и «Арсенал Груп».

Более подробно о лидерах и аутсайдерах премиум-сегмента Сибири читайте в материале по ссылке.

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