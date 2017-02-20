Hyundai заняла первое место по продажам новых автомобилей в Новосибирске по итогам 2016 года

Корейская марка Hyundai по итогам 2016 года впервые в истории Новосибирска обогнала по продажам «АвтоВАЗ» и заняла первое место среди всех автопроизводителей.

По данным АЕБ, рост продаж новых автомобилей Hyundai за 2016 год составил 73%. Конкуренты могли бы заподозрить корейскую марку в манипуляциях статистикой, однако данные по регистрациям автомобилей, предоставленные «Автостат.Инфо», точно так же демонстрируют, что Hyundai удалось стать первой в Новосибирске. Во многом на таких результатах сказалась работа второго дилера марки — самарской компании «Эксперт Авто», уже полноценно представлявшей в 2016 году марку Hyundai в дополнение к московскому «Автомиру». Позиции корейской марки могут стать еще сильнее после выхода на рынок нового поколения Solaris, презентация которого прошла в феврале 2017 года.

Более того, если посмотреть на весь рынок с точки зрения продаваемых моделей, то уже сейчас Hyundai Solaris удерживает титул самого популярного нового автомобиля в России, в то время как Lada Granta расположилась лишь на второй строчке. Об этом же говорят и данные по регистрациям.

В свою очередь «АвтоВАЗ» расположился по итогам года лишь на второй строчке. Напомним, что в настоящее время дилерами марки является казахстанская группа компаний «Бипэк Авто Азия Авто», у которой функционирует три салона в Новосибирске, а также компания «Авто-1».

На третьем месте оказалась японская Toyota. За год силами «Автомира» компания восстановила свои позиции в Новосибирске после ухода «СЛК-Моторс». Говоря о модельном ряде японской марки, стоит отметить, что наибольшая доля продаж пришлась на RAV4 и Camry, как впрочем и в целом по России.

Следом в рейтинге идет Nissan, которую в городе представляют «Сибирские моторы» и «Эксперт НСК». Если некоторое время назад японская компания была лидером новосибирского рынка иномарок, то теперь уступила и Toyota, и Hyundai. Главный драйвер роста марки Nissan — Almera на этот раз даже не вошла в Топ-10 моделей рынка.

Замыкает ТОП-5 отечественный УАЗ, продажи которому обеспечивает прежде всего Patriot. В Новосибирске УАЗ представляет сразу трое дилеров — «УАЗ Центр» Игоря Кошкина, «Сибтрансавто» и «Бипэк Авто Азия Авто».

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