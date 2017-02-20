Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области сообщило о вручении первого свидетельства официальному коллекторскому агентству.



Первой официальной коллекторской организацией в Новосибирске стала ООО «Форвард». Свидетельство 17 февраля вручил заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области Федор Плесовских. Документ говорит о внесении в государственный реестр юрлиц сведений о компании, осуществляющей деятельность по возврату просроченной задолженности (в качестве основного вида работы).

Напомним, что, в соответствии с законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», с 2017 года заниматься взысканием просроченной задолженности физлиц могут только компании, внесенные в госреестр юрлиц, осуществляющих такую деятельность.

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