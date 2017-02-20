В центре Новосибирска откроется вьетнамская закусочная

Ресторатор Вячеслав Яковлев, известный в Новосибирске по таким проектам, как коктейль-бары Friends, Twiggy, паб Jack London и кафе домашней кухни «Мамин Сибиряк», планирует открыть в начале лета вьетнамскую закусочную в центре города.

По предварительным данным, бистро расположится в центральной части Новосибирска. «Заведение будет специализироваться на вьетнамской кухне, в основу меню войдут суп Фо, суп Лао, фаршированные блинчики нэм, паровые булочки бань бао из рисовой муки и, конечно, блюда на воке», — рассказал «КС» Вячеслав Яковлев.

Площадь закусочной составит 50 кв. метров, заведение будет ориентировано на формат «еды на вынос». Количество посадочных мест — не более 20. Средний чек — порядка 350 рублей. Открытие, по словам собеседника «КС», намечено на начало текущего лета.

Напомним, что на минувшей неделе Вячеслав Яковлев также открыл свой первый ресторанный проект за пределами Новосибирска: коктейль-бар Pine начал работу в Омске в пятницу, 17 февраля.

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