80 тонн свежих фруктов не пустили в Новосибирскую область

Фрукты из Китая и Казахстана, предназначенные для реализации на рынках Новосибирска и Красноярска, не прошли фитосанитарный контроль на границе.

В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Новосибирской области сообщили, что 40 тонн яблок, 20,5 тонн винограда казахстанского происхождения и 20 тонн китайской хурмы прибыли на фитосанитарный карантинный пункт «Карасук» из Казахстана, но при прохождении контроля были возвращены отправителю. Причиной этому явилось, как пояснили в областном Россельхознадзоре, «отсутствие на упаковках маркировки, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере». По решению инспекторов ведомства 80,5 тонн продукции вернули обратно в Казахстан.

Напомним, «КС» недавно писал, что инспекторы Россельхознадзора отправили более 9 тонн санкционных овощей и фруктов из Польши и Турции под бульдозер.

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