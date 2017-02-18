Алексей Навальный обвинил своих противников в протесте за деньги

В день открытия предвыборного штаба Алексея Навального в Новосибирске рядом со входом в здание собралось несколько протестующих.



Основной лозунг, который выдвинули пикетчики, — «Вор должен сидеть в тюрьме» — был размещен на плакате. Также протестующие раздавали листовки с перечислением статей, по которым был осужден Алексей Навальный («мошенничество» и «отмывание денежных средств» — 3,5 года условно и «растрата» — 5 лет условно). В момент, когда Алексей Навальный заходил в свой штаб, активисты протянули ему тюремную «робу», представив это как подарок от горожан. Однако, Навальный никак не отреагировал на их действия.

Протестующие представились членами движения «Антимайдан» и от комментариев прессе отказались. Однако, один из участников акции, назвавший себя простым жителем Новосибирска, рассказал «КС» о причинах пикета. Поводом стало недоумение активистов тем, что человек, осужденный по уголовному делу, планирует баллотироваться в президенты. По словам протестующего, акцию никто специально не организовывал, а лично его на встречу просто пригласили знакомые.

В ходе пресс-конференции Алексей Навальный прокомментировал протест: «Вот шесть человек. Там по-моему по 200 рублей им заплатили», — сказал он. При этом из его слов было ясно, что он считает данную акцию провластной. «Их реальный политический потенциал этим исчерпывается, не смотря на то, что они вроде бы контролируют всё на свете», — сказал он, имея ввиду государственную власть.

Напомним, что ранее сам Алексей Навальный подавал в суд на мэра Новосибирска Анатолия Локтя за аналогичное высказывание. Тогда градоначальник обвинил «Демократическую коалицию» в оплате подписей избирателей («То есть – ставишь свою подпись и получаешь 150 рублей», — говорил мэр). Тот суд Алексей Навальный проиграл.

Кстати, в ходе предыдущих визитов Алексея Навального в Новосибирск он уже подвергался нападкам недовольных граждан.

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