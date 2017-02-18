18 февраля на совместной с губернатором НСО пресс-конференции по итогам трёхдневного рабочего визита в Новосибирск, руководитель госкорпорации «РОСНАНО» Анатолий Чубайс высоко оценил динамику развития нанотехнологий в регионе, а также рассказал о перспективах развития в Новосибирской области высокотехнологичных производств.

«Новосибирск — один из трех крупнейших центров по развитию нанотехнологий, — сказал Анатолий Чубайс. — Сейчас мы выходим (из капитала) большинства наших проектов, которые уже встали на ноги и приносят прибыль. И начинаем второй инвестиционный этап, ищем новые проекты. Одним из таких проектов станет совместный проект с НИИТО. В течение уже этого года будет принято принципиальное решение по созданию наноцентра на его базе. Новосибирская область будет вторым регионом России, после Москвы, в котором будет два наноцентра. И это не только эндо-протезы «НЭВЗ-Керамикс», но и проекты по регенеративной медицине. Это направление, по которому в НИИТО уже сегодня есть интересные наработки».

Напомним, что в ходе трехдневного визита делегация «РОСНАНО» во главе с руководителем госкорпорации Анатолием Чубайсом провела ряд встреч с руководством области, посетила производственные площадки «НЭВЗ-Керамикс» и «ЭНЕРГОЗАПАС», а также приняла участие в презентации проекта одного из резидентов Новосибирского Технопарка — компании Ocsial.

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