17 февраля глава Роснано Анатолий Чубайс побывал на производстве одного из резидентов Академпарка – ГК OcsiAL. Чубайс вновь заявил, что видит великое будущее этой компании. Однако тут же признал, что точно знает, как «хлопнуть» OcsiAl буквально за сутки.

Как ранее писал «КС», Анатолий Чубайс приехал в Новосибирск на три дня, в течение которых должен посетить все совместные с Роснано предприятия, в том числе и OcsiAl. Посещение этой производственной площадки прошло в дружественной обстановке. Анатолий Чубайс и основатели OcsiAl – Юрий Коропачинский и Михаил Предтеченский, рассказывая о совместной работе, постоянно шутили, «подкалывали» друг друга. Чувствовалось, что за плечами у партнеров не один год совместной и, видимо, плодотворной работы.

Общение с прессой также прошло в полушутливом тоне. Впрочем, начался разговор с великих планов. Анатолий Чубайс заверил, что OcsiAL при нормальном развитии вполне может перерасти в крупнейший российский холдинг масштабов «Газпрома», годовой оборот которого оценивается в 40 миллиардов долларов.

«Может ли OcsiAL достигнуть этого показателя? – задал сам себе вопрос Чубайс и тут же ответил – Да, может. Может ли он не достигнуть этих показателей? Конечно, есть 150 тысяч причин, по которым он может не достигнуть этих показателей. Завтра на нас с Коропачинским «наедут», и этот бизнес рухнет в сутки. В сутки не будет ни Коропачинского, ни меня, ни бизнеса. Причем сделать это можно легко, без больших усилий, и я хорошо понимаю, как. Понимаете, какой прогноз? От «Газпрома» до полного исчезновения компании!» – подчеркнул глава Роснано, заявив, что в случае, если экстремальные сценарии не будут реализованы, OcsiAL может выйти на масштабы «Газпрома» к 2025-2030 годам.

Юрий Коропачинский в оценке своего детища был более категоричен. По его словам, OcsiAL – единственная российская компания, которую можно было бы назвать глобальной. В доказательство он привел статистику: «Какова доля производства и поставки газа у Газпрома на мировой рынок? Вряд ли больше 30%. У Роснефти еще меньше – около 10%, у Сбербанка – доли процентов».

После оглашения такой статистики Чубайс вдруг, улыбаясь, перебил своего партнера: «Всех моих друзей обидел». А Коропачинский на шуточную ремарку московского гостя заявил: «OcsiAL производит 95% мирового рынка этих продуктов».

Глава Роснано объяснил, почему сложилась такая ситуация. По его словам, рынок одностенных углеродных нанотрубок только рождается. Его объем пять лет назад колебался в районе 100 килограмм. В OcsiAL как отметил Чубайс, уже сейчас есть реактор мощностью семь тонн и завершается строительство реактора в 50 тонн. «Речь идет об абсолютно уникальном проекте даже не для России, а для мира. Он один из немногих, по которому мы собираемся в Москве не реже, чем раз в 90 суток. А каждая поездка сюда, в Новосибирск, помогает оценить, как продвигается проект. Мы подводим итог того, что сделал Коропачинский, а чего не сделал. По нашим оценкам, в диапазоне трех-пяти лет выручка предприятия должна составить десятки миллиардов долларов. У меня в экономике компании сомнений нет – вопрос лишь в том, какой она будет – большой, революционной или сверхчеловечной», – резюмировал глава Роснано.

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