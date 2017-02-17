16 февраля состоялась пресс-конференция, посвященная подведению экономических итогов 2016 года и обсуждению перспектив развития новосибирского бизнеса.

Участниками мероприятия стали заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова, президент Союза «Новосибирская городская торгово-промышленная палата», генеральный директор Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий Юрий Бернадский, а также руководитель корпоративного филиала ВТБ в Новосибирске Вячеслав Брюханов.

По словам Вячеслава Брюханова, «Программа 6,5» Корпорации МСП стала реальным импульсом для реализации новых инвестиционных проектов в регионе. Кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области по итогам работы в 2016 году составил 16,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 13%, что опережает среднерыночные темпы роста в регионе. За год существенно увеличился объем кредитов, предоставленных отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности, – с 8,3% до 20%. Это произошло главным образом за счет реализации знакового для Новосибирской области инвестиционного проекта по строительству тепличного комбината «Толмачевский». В 2017 году «Программа 6,5» продолжит быть одним из драйверов экономического развития, наряду с программой Фонда развития промышленности и программой субсидирования сельскохозяйственной отрасли, считает руководитель корпоративного филиала ВТБ. Он также сообщил, что «на сегодняшний день мы наметили для себя порядка 20 проектов с точки зрения инвестиционного финансирования. Думаем, что благодаря реализации части из них в этом году мы сможем привнести в экономику области около 10 млрд рублей и тем самым сделать нашу жизнь еще комфортнее: проекты охватывают целый ряд отраслей, в том числе сельское хозяйство, медицина, промышленность и другие».

В своем выступлении Ольга Молчанова отметила, что итоги развития экономики Новосибирской области в 2016 году позитивны. Активнее всего развивались отрасли сельского хозяйства, промышленного производства, транспорта. «За 2016 год везде идет рост: и по обрабатывающей промышленности, и по электроэнергии, газу и воде, и по добыче полезных ископаемых. Дальнейший рост экономики помогло обеспечить в том числе наличие доступных кредитов», — отметила министр экономического развития НСО. Отмечая роль финансового сектора области, Ольга Молчанова подчеркнула, что в целом, по данным Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирская область является финансовым центром Сибири. Это связано, прежде всего, с тем, что в регионе хорошо развит средний и малый бизнес.

Юрий Бернадский рассказал, что «в условиях острого дефицита оборотных средств в реальном секторе экономики те возможности, которые предоставляют федеральные и региональные институты развития, позволили не допустить снижения инвестиционной активности. Те усилия, которые предпринимаются в регионе, чтобы найти новые формы стимулирования предприятий, дали возможность компаниям не приостанавливать программы технического перевооружения». Президент НГТПП отметил немаловажную роль в этом процессе банковских структур, в частности ВТБ.

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