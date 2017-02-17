Мэрия Новосибирска нарушила антимонопольное законодательство

Комиссией новосибирского УФАС РФ рассмотрено дело о нарушении мэрией Новосибирска антимонопольного законодательства, сообщила пресс-служба управления.

Некоммерческий фонд «Культурно-просветительский и выставочный центр художественных ремесел «Сибирский вернисаж» обратился в новосибирский УФАС с отказом мэрии Новосибирска в согласовании проведения ярмарок «Артания в Академгородке», «Евразийский привоз», «Калинка», «АртОсень в Академгородке» на земельных участках, принадлежащих городской мэрии.

Управление ФАС по Новосибирской области, рассматривая дело, установило что действия мэрии было незаконными в отношении «Сибирского вернисажа», в то время как другим предприятиям проведение ярмарок согласовывалось. Как следует из сообщения УФАС, «данное обстоятельство является созданием дискриминационных условий, может привести к ограничению конкуренции между хозяйствующими субъектами».

По итогам рассмотрения дела надзорное ведомство признало мэрию нарушившей п. 2, п.8 ч.1 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции» и выдало предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

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