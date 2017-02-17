Контрольно-счетная палата: стоимость четвертого моста завышена

Четвертый мост через Обь, который планируют строить в Новосибирске, подорожал почти на 100 млн рублей. Аудиторы назвали такое повышение необоснованным.

16 февраля Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области представила комитету Законодательного собрания НСО по транспортной, промышленной и информационной политике анализ стоимости проектно-сметной документации четвертого моста через Обь в Новосибирске. По сообщению аудитора КСП Валерия Алехина, цена договора, заключенного в июле 2014 года, изначально составляла 532,2 млн рублей. Уже после проведения конкурса произошло удорожание на 96,5 млн.

«Предоставленные документы и пояснения Министерства транспорта Новосибирской области и ОАО «Центральный мост» не подтверждают обоснованность увеличения цены договора», — подчеркнул Алехин.

Материалы аудита показали, что удорожание проекта на 39,3 млн рублей произошло по соглашению на выполнение дополнительных работ. Однако некоторая их часть уже была предусмотрена пунктами технического задания и календарным планом.

«Появились, действительно, дополнительные шумозащитные экраны, которые потом были отдельно осмечены», — пояснил министр транспорта и дорожного комплекса Новосибирской области Сергей Титов.

Еще на 53 млн стоимость повысилась после применения индекса-дефлятора к цене фактически выполненных, но неоплаченных работ. Как заметил Валерий Алехин, «совет директоров и собрание акционеров одобряли сделки без надлежащего анализа документов, как правило, такие решения принимались гораздо позднее, чем были подписаны соглашения».

«Для крупнейшего объекта с предварительным одобрением федерального гранта такое недопустимо, — отмечает председатель комитета Федор Николаев. — Правительство и министерство пусть решают, а депутаты предлагают поставить гендиректору «неуд» за ведение корпоративных документов. Надо сделать все возможное, чтобы вернуть государственные деньги».

В результате обсуждений комитет Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике рекомендовал правительству «не учитывать при корректировке бюджета 2017 года средства, увеличившие стоимость проектно-сметной документации мостового перехода».

Проектно-сметную документацию объекта проводили в рамках проверки «законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на объекты дорожной инфраструктуры в 2015 и за 11 месяцев 2016 года», пояснили в Заксобрании.

Напомним, ранее стоимость концессионного соглашения по мосту удалось снизить с 90 млрд рублей до 50 млрд.

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