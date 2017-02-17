В Новосибирске прошло техническое открытие дилерского центра Mitsubishi самарской компании «Фастар». Новый салон расположился в автокомплексе на Станционной рядом с «Экспоцентром». Напомним, что ранее официальным дилером марки в Новосибирске и Омске являлась ГК «МАКС Моторс», однако осенью 2016 года она была вынуждена закрыть три своих салона Mitsubishi.

Как ранее писал «КС», компания Mitsubishi в декабре 2016 года определилась с новым официальным дилером в Новосибирске. Им стала самарская группа компаний «Фастар» Константина Стефанова, ранее уже запустившая в Новосибирске дилерский центр Mazda.

Напомним, что ранее официальным дилером Mitsubishi в Новосибирске и Омске являлась группа компаний «МАКС Моторс». В августе-сентябре 2016 года она оказалась в сложном финансовом положении, что послужило причиной расторжения дилерских договоров с брендами, которые представляла группа компаний в Новосибирске. В результате три салона Mitsubishi группы компаний «МАКС Моторс» (два в Новосибирске, один в Омске) были закрыты. И если в Омске у марки остался другой партнер — ГК «Евразия Моторс», то с закрытием «МАКС Моторс» японская марка временно ушла из Новосибирска.

Дилерский центр Mitsubishi компании «Фастар» расположился в здании на Станционной около «Экспоцентра», где ранее находился салон Mitsubishi группы компаний «МАКС Моторс». По соседству с Mitsubishi в настоящее время располагается запущенный в начале года дилерский центр Mazda компании «Фастар».

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