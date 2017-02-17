Инвестиции в экономику Красноярского края составили около 400 млрд рублей

По итогам 2016 года объем инвестиций, которые привлекли на территорию Красноярского края, по сравнению с 2015 годом не изменился и составил около 400 млрд рублей.

В 2016 году инвестиции в экономику Красноярского края не выросли и остались на уровне 2015 года. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский отмечает, что окончательной годовой статистики еще нет, но рост в 2-3% незначительно повлиял на общий объем инвестиций в прошедшем году, следует из сообщения ИА ТАСС.

Материковая часть региона, по словам Толоконского, привлекает инвесторов меньше, чем арктические территории края.

«Не скажу на память, сколько инвестиций вложено в арктическую часть края, но думаю, что это достаточно большая часть. Потому что довольно большую программу реализует «Норильский никель». «Норильский никель» переводил на севере ряд мощностей с одного завода на другой — это была масштабная программа реконструкции производственных мощностей», — рассказал журналистам губернатор.

В начале 2016 года в Норильском промышленном центре сдали новую обогатительную фабрику со сложным капиталоемким оборудованием. Глава региона упомянул также о строительстве перинатального центра в Норильске, сумма инвестиций в который составила 3,5 млрд рублей. Сдавать объект планируется к концу 2017 года.

Средства инвесторов привлекли проекты в традиционных для региона отраслях. «В прошлом году начали инвестиционные проекты ряд крупных компаний на еще более крайнем Севере: в районе Хатанги начали активные геологоразведочные работы «Роснефть» и «Лукойл» — две нефтяные компании, получившие лицензии на разработку в этой зоне», — цитирует слова Толоконского ИА ТАСС.

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