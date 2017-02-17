Новосибирский ресторатор открыл бар Pine в центре Омска

Коктейль-бар Pine новосибирского ресторатора Вячеслава Яковлева и омских бизнесменов Гельмута Геринга и Сергея Рубина официально открывается в историческом особняке на улице Карла Либкхнета в Омске сегодня, 17 февраля.

«Как и на открытии бара Twiggy в Новосибирске, сегодня мы замуруем в Омске в стену особняка 1915 года, в котором расположен бар Pine, коктейль в шейкере. Это классическая барная традиция родом из Лондона», — рассказал «КС» ресторатор Вячеслав Яковлев.

Заведение площадью 250 кв. метров рассчитано на 120 посадочных мест. Основной акцент в баре, естественно, сделан на коктейльной карте – она включает порядка 60 позиций: 20 классических коктейлей и 40 авторских.

«Pine в переводе с английского – «хвоя», я называю его старшим братом кафе «Мамин Сибиряк», который мы открыли в январе в здании областной библиотеки в Новосибирске. В Pine реализована та же идеология современной сибирской кухни в актуальной европейской подаче. Ее органично дополняет барная направленность – в карте представлены коктейли на варенье из сосновых шишек, с кедровыми орехами, облепихой и другими ягодами», — добавляет Яковлев.

Средний чек в Pine составит около 850 рублей. Совладельцами проекта являются Вячеслав Яковлев (бары Friends, Twiggy, Jack London) и омские бизнесмены Гельмут Геринг и Сергей Рубин (Panorama, Coffee rooms, «Азбука кофе»). Объем инвестиций в проект не раскрывается.

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