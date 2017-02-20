Сибирский рынок продаж новых автомобилей по итогам 2016 года сократился на 20% против 11% в целом по России. В прошлом году в СФО было реализовано 78 тысяч новых автомобилей. На этот раз относительно благополучно обстояла ситуация в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае. Зато Алтайский край и Омская область упали сильнее рынка в целом. Какие марки упрочили свои позиции, а какие потеряли рынок — в материале «КС».

При исследовании рынка редакция «КС» опиралась на данные по продажам новых автомобилей в 2016 году, сформированные ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). Информация по регистрациям автомобилей в регионах Сибири была предоставлена агентством «Автостат.Инфо».

Сибирская десятка

Первое место по количеству проданных новых автомобилей в Сибири традиционно удержал «АвтоВАЗ», однако интересно, что несмотря на высокий совокупный результат, завод неожиданно утратил пальму первенства в ряде городов. «КС» уже не раз отмечал, что Lada уступает своим конкурентам среди иномарок в Иркутске, 2016 год здесь не стал исключением. Однако на этот раз Lada неожиданно пропустила вперед в Новосибирске корейскую Hyundai. В результате в этом городе «АвтоВАЗ» впервые для себя оказался лишь на втором месте. Более того, если посмотреть на весь рынок с точки зрения продаваемых моделей, то самым популярным новым автомобилем стал Hyundai Solaris, в то время как Lada Granta расположилась лишь на второй строчке. Об этом же говорят и данные по регистрациям. И это несмотря на то, что в целом по России ситуация обстоит иначе, и отечественные модели сохраняют лидерство. Кроме «Гранты», на которую приходится треть всех продаж «АвтоВАЗа» в Сибири, неплохо себя чувствуют Vesta и классическая «Нива». Каждой из этих моделей удалось войти в Топ-10 самых популярных моделей на рынке.

Второе место в абсолютном зачете и первое среди иномарок, как несложно предположить, заняла корейская марка Hyundai. Среди городов Сибири лучше всего ее позиции в Новосибирске — рост за год составил 73%. Конкуренты могли бы заподозрить корейскую марку в манипуляциях статистикой, однако данные по регистрациям автомобилей, предоставленные «Автостат.Инфо», точно так же демонстрируют, что Hyundai удалось стать первой в Новосибирске. Во многом на таких результатах сказалась работа второго дилера марки — самарской компании «Эксперт Авто», уже полноценно представлявшей в 2016 году марку Hyundai. Также высоки результаты бренда в Красноярском крае, где марка силами «Медведь-Холдинга» стала лидером среди иномарок, но не сумела опередить «АвтоВАЗ». Слабее всего позиции марки в Кузбассе (5-е место) и в Иркутске (6-е место). Однако Кемеровская область еще может внести заметный вклад в позиции марки — если в 2016 году на результатах бренда сказалось то, что он потерял единственного партнера в Кемерове и Новокузнецке, то в 2017 году у марки по два дилера в каждом из этих городов. Это дает основания предполагать, что Hyundai отыграет Кузбасс. Позиции корейской марки могут стать еще сильнее после выхода на рынок нового поколения Solaris, презентация которого прошла в феврале 2017 года.

На третьем месте оказалась японская Toyota (–20%). Среди городов Сибири она стала лидером среди иномарок в Омске и Иркутске, а также восстановила свои позиции в Новосибирске после ухода «СЛК-Моторс». Вместе с тем до сих пор в подвешенном состоянии находится вопрос с дилерством Toyota в Барнауле: новый партнер в городе так и не назначен. Впрочем, это не помешало марке закрепить за собой третью строчку. Говоря о модельном ряде Toyota, стоит отметить, что наибольшая доля продаж пришлась на RAV4 и Camry, как впрочем и в целом по России.

На четвертой строчке оказался отечественный УАЗ, сумевший вырасти на 4%. На позициях марки сказывался не только курс на импортозамещение, но и рост дилерской сети компании в Сибири за последние годы. Традиционно сильнее всего позиции марки в Иркутске, где она заняла 1-е место, сумев обогнать и «АвтоВАЗ», и Toyota. Также сильны позиции бренда в Алтайском крае, где ему удалось удержать 2 место. На этом фоне не оценили преимуществ УАЗа в Омске (10-е место) и Кузбассе (7-е место). С точки зрения модельного ряда марки локомотивом традиционно является Patriot.

Замыкает Топ-5 корейская марка KIA. Несмотря на то, что в целом по России она уже давно удерживает лидерство среди иномарок, пересадить сибирских покупателей на автомобили этой марки пока не удается. Тем не менее, отдельные случаи в регионах Сибири встречаются. Так, сильнее всего позиции KIA в столице Кузбасса, где силами одного дилера — «КИА Центр Кемерово-ЮГ» («Юг Моторс») — корейский бренд занял первое место среди иномарок. Слабее всего позиции марки в Алтайском крае (8-е место), вопреки появлению в регионе еще одного дилера — «Барнаул Моторс» в дополнение к «Реал Моторс», а также в Новосибирской области (6-е место).

На шестой строчке расположилась французская марка Renault, упавшая за год всего на 4%. По достоинству ее автомобили оценили в Алтайском крае, где она стала первой среди иномарок, а также в Кузбассе, где она заняла 4-ю строчку. Основным локомотивом продаж марки стал Duster, на который пришлось 44% всего объема реализации. Следом за ним с большим отрывом идут модели Logan и Sandero.

За Renault располагается ближайший партнер марки — японский Nissan. Объемы реализации этой марки среди участников «первой десятки» сократились наиболее драматично — на 36%. Если некоторое время назад Nissan был лидером новосибирского рынка иномарок, то теперь уступил и Toyota, и Hyundai. Еще хуже ситуация в Красноярске: из-за ухода с рынка «Титан Моторс» Nissan откатился на 8-ю строчку. В Иркутске, где Nissan занимал 1-е место на рынке, бренд теперь тоже лишь на 7-й позиции. А в Томске марка вообще лишь 10-я. Главный драйвер роста марки Nissan — Almera на этот раз даже не вошла в Топ-10 моделей рынка.

Следом за Nissan в списке следует ГАЗ со своей линейкой коммерческого автотранспорта. Таким результатам марка обязана Алтаю (5-е место) и Томску (7-е место). Слабее всего ГАЗ проявил себя в Кузбассе (10-е место).

На 9-й строчке оказалась марка Chevrolet (–36%). Несмотря на уход с российского рынка концерна General Motors, единственная модель Niva продолжает делать объемы марки Chevrolet. Это позволило марке войти в Топ-10 с одной моделью. Также в 2016 году Chevrolet успешно распродала оставшиеся склады автомобилей, продажи которых в России в настоящее время прекращены.

Замыкает Топ-10 немецкий Volkswagen (–11%). Наиболее сильны позиции марки в Томске, где усилиями «Автоцентра Евразия» она находится на 5-й строчке. Так же позитивно относятся к марке в Красноярске (7-е место), где ее представляет «Медведь-Холдинг». Слабее относительно других брендов выглядит марка в Омске (11-е место) и Иркутске (11-е место). Есть потенциал и для развития в Новосибирске, где Volkswagen в 2016 году потерял своего давнего партнера — «МАКС Моторс», официально представлявшего марку в городе более 10 лет.

Премиум-сегмент

Продажи автомобилей премиум-брендов в Сибири в 2016 году упали на 27%. Марка Mercedes-Benz, уверенно занимавшая 1-е место по региону на протяжении последних лет, по итогам 2016 года драматично упала на 40% и откатилась на 3-ю строчку, хотя в целом по России марка сохранила лидерство. Анализ структуры продаж по городам показывает, что во многом это обусловлено ослаблением позиций в Новосибирске, Томске и Кемерове, где бренд представляет компания «СТС-Автомобили». В частности, на все три региона приходится только 14% общесибирских продаж марки и в два раза меньше автомобилей, чем в одном только Красноярском крае.

Первое место в общем рейтинге на этот раз занял японский Lexus, показавший продажи на уровне прошлого года. Почти половина всех продаж пришлась на Иркутск, где марке даже удалось войти в Топ-10 самых популярных марок региона. В то же время Lexus RX и LX стали самыми популярным автомобилями премиум-брендов в Сибири по итогам 2016 года. Во многом результаты Lexus могли бы быть и выше, если бы не потеря для бренда сразу двух городов — Новосибирска и Барнаула, где интересы марки представляла ГК «СЛК-Моторс». В настоящее время новые дилеры в этих городах так и не назначены.

Второе место заняла баварская марка BMW, продажи автомобилей которой в Сибири упали на 4%. В этом году компания лишилась Кузбасса — дилер BMW в этом регионе закрылся, а новый партнер пока не найден. Зато красноярский дилер марки — «Медведь-Холдинг» сумел продать в Новосибирске, где присутствует чуть больше года, даже больше автомобилей, чем в родном Красноярске. Вместе с тем, данные о регистрации автомобилей свидетельствуют об обратном, хотя в целом объемы по обоим городам примерно сопоставимы. Всего на «Медведь-Холдинг» пришлось 68% всех продаж BMW в Сибири.

На четвертой строчке оказалась немецкая марка Audi. На сегодня бренд официально не представлен сразу в двух сибирских городах-миллионниках — Новосибирске и Омске, что не могло не сказаться на продажах. Не удивительно, что в этих условиях 40% всего объема реализации марки пришлось на Красноярск.

Замыкает Топ-5 британский Land Rover. Каждый третий проданный в Сибири внедорожник этой марки остался в Красноярском крае, где у Land Rover сразу два дилера — «Крепость» и «Арсенал Груп».

Следом по списку следуют Volvo, Jaguar, Porsche, Jeep, Cadillac.

В свою очередь марка Bentley, запустившая в 2016 году первого официального дилера в Сибири — красноярскую компанию «Крепость» — смогла продать 13 автомобилей, 7 из которых остались в самом Красноярске, о чем свидетельствуют данные по регистрациям агентства «Автостат.Инфо». Локомотивом продаж закономерно стал внедорожник Bentayga, на который пришлась почти половина всего объема реализации марки в Сибири.

Лидеры и аутсайдеры по приросту

Марками, продемонстрировавшими максимальное падение в 2016 году, уже традиционно стали китайские автопроизводители. На этот раз это BAW (–88%), Changan (–73%), Haima (–63%), Geely (–55%).

Отсутствие поставок автомобилей в Россию закономерно привело к 87%-ному падению корейской марки SsangYong.

На 75% упал французский Citroen — сыграло свою роль сокращение дилерской сети вкупе с сокращением продаж.

Среди премиум и люкс брендов отметился Porsche, упав на 67%. В данном случае это связано со сменой дилеров марки в двух ключевых городах Сибири — Красноярске («Крепость» вместо «Престиж Авто») и Новосибирске («Премиумпарк» вместо «Евро-Спорт Моторс»). Однако несмотря на это, в регионе было поставлено на учет 3 суперкара Porsche 911.

Наконец, на 65% упал японский бренд Mitsubishi. На позициях марки отразилось в том числе и закрытие трех салонов марки группы компаний «МАКС Моторс» в Омске и Новосибирске.

Среди лидеров по приросту можно выделить Jaguar (+252%), расширивший свою дилерскую сеть и осуществивший вывод на рынок кроссовера F-Pace, китайский Lifan (16%), воспользовавшийся ослаблением конкурентов и сохраняющий статус самого популярного китайского автобренда в России, а также отечественный ГАЗ (+15%) с линейкой коммерческого автотранспорта, американский Cadillac (+14%), позиции которого усилились за счет Escalade, и наверстывающий позиции Ford (+14%).

Лучшие среди дилеров

В традиционном рейтинге самых крупных автодилеров Сибири по итогам 2016 года произошли перемены. Омская ГК «Евразия Моторс» Ильи Фридмана вышла на первое место по величине доли рынка в основном регионе присутствия, обогнав бывшего лидера рейтинга — алтайский «АНТ». За 2016 год портфель «Евразии Моторс» увеличился за счет брендов Ford и Citroen. Кроме того, «Евразия Моторс» запустила салон Nissan. В свою очередь «АНТ» Александра Поддубного оказался лишь на второй строчке, что тоже не удивительно, т. к. в 2016 году компания продала бизнес по бренду Lada.

Третью строчку занял московский «Автомир». Федеральный игрок поступательно, шаг за шагом, без ненужной спешки усиливает свои позиции, концентрируя в своих руках все более перспективные бренды. Так, компания стала единственным официальным дилером Toyota в Новосибирске, а также единственным партнером Renault и Volkswagen.

На четвертой позиции расположился красноярский «Медведь-Холдинг» Николая Бякова, продолжающий как пополнение портфеля новыми брендами (в частности, Suzuki, Citroen и Lada) на текущих мощностях, так и экспансию за пределами родного Красноярского края.

Замыкает Топ-5 иркутская группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр», «Сант и К»). Успеху группы поспособствовало то, что по итогам рассматриваемого периода Toyota стала лидером среди иномарок, а Lexus даже вошел в Топ-10 самых популярных брендов Иркутска.

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