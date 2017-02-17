Райффайзенбанк и страховая компания Райффайзен Лайф запустили совместную программу страхования от несчастных случаев, которая обеспечивает денежную выплату на случай ухода из жизни или потери трудоспособности и предоставляет возможность дополнительного медицинского консультирования. Провайдером программы выступает AP Companies.

Программа представлена в двух вариантах: базовом и расширенном. Расширенный вариант включает дополнительные медицинские сервисы. В частности, они направлены на уточнение установленного диагноза и рекомендованного метода лечения и помощь при оперативном получении альтернативного мнения медицинского специалиста.

Сервис позволит получать постоянную информационную поддержку по различным вопросам медицинского характера: к какому врачу обратиться с определенными жалобами и симптомами, поиск и запись к специалисту, консультирование о правах в рамках ОМС, информация о квотах, сезонной вакцинации и наличии медицинских препаратов в ближайших аптеках.

Одним из преимуществ программы является возможность выбора периодичности оплаты – ежегодной или ежемесячной. Сумма автоматически списывается со счета клиента в Райффайзенбанке, тем самым решая проблему необходимости самостоятельно оплачивать полис.

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