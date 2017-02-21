Сегодняшний фермерский рынок Новосибирска становится все живее и привлекает новых игроков своей модой на «натуральность» и, как следствие, небывалым спросом. Покупателю кажется, что выбор продуктов не прекращает расти: появляются новые магазины небольшого формата, а супермаркеты щедро выделяют целые полки под товары фермерского производства. Но действительно ли все так прозрачно, как кажется? «КС» поговорил с потребителями фермерской продукции из числа бизнес-аудитории, а также экспертами и участниками рынка.

Производительность растет, а финансирование падает

Несмотря на положительную динамику производства зерна, картофеля, овощей, молока и т. д., согласно данным АККОН, с 2000 года количество местных крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) в Новосибирской области снизилось на 12% и к концу 2015 года составило 3860. При этом активность «выживших» фермеров, безусловно, впечатляет: за 2016 год размеры посевных площадей новосибирских фермеров увеличились на 24,4 тыс. га, постепенно растет производство зерновых и картофеля, причем стремительными темпами. Так, площади посадки картофеля в 2016 году за два года увеличились на 370 га, а производство зерна в 2015 году составило почти 600 тыс. тонн, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом. Всего производство валовой продукции в 2015 году увеличилось более чем на 2770 млн рублей по сравнению с 2014 годом.

Несколько иначе обстоит с финансированием КФХ, которое, по данным АККОН, ведется из семи источников. Весомую материальную помощь фермерам оказывают федеральные и областные субсидии, которые начиная с 2010 года по 2014-й увеличились в сумме более чем на 357 млн рублей, однако в 2015-м существенно сократились, составив 366,6 млн рублей. Стоит отметить, что в 2014 году резко понизили субсидирование кредитов банки: если в 2013 году финансовая поддержка из этого источника составила 430 млн рублей, то уже через год — всего 178,9 млн рублей. В целом финансирование КФХ Новосибирской области с 2013-го по 2015 год упало на 19% и на конец 2015 года составило 768,7 млн рублей.

Почему фермеры не стараются?

Как ранее писал «КС», несмотря на явную активность новосибирских фермеров, говорить о том, что этот рынок сегодня процветает, преждевременно. Однако, по мнению собеседников «КС», в этом вина самих фермеров: они не умеют или не хотят стараться, а потому часто не имеют большой прибыли.

Зачастую у владельцев КФХ отсутствует интерес к финансовой грамотности, которая очень важна в современных рыночных условиях. По словам директора АККОН Виктора Майбаха, только единицы фермеров подсчитывают себестоимость товара: это связано с тем, что у главы КФХ, как правило, нет штата, а значит, и собственного бухгалтера или экономиста (которые, как правило, работают по совместительству).

О похожих трудностях говорит управляющий партнер компании «БРОТЕХ» Денис Соболев, который в течение двух лет выстраивал диалог с фермерскими хозяйствами в одной из продуктовых сетей:

«Трудностей в работе с фермерской продукцией много. Одной из основных можно назвать отсутствие правильно оформленной документации на продукцию (ветеринарные свидетельства, сертификаты, декларации). Фермер просто не хочет или не может этим заниматься. Как правило, у него нет специалистов для правильного оформления всех бумаг, он не желает вкладывать в это деньги. Ему проще отдать свой продукт по заниженной цене перекупщику», — поясняет Денис Соболев.

«После своего появления на полке товар должен быть там всегда»

Другая проблема известна многим — это отсутствие стабильности поставок и постоянства качества. А, как известно, покупатель, найдя «свой» товар, быстро привыкает к нему и очень чутко реагирует на его отсутствие.

«Любая сеть — это огромный отлаженный механизм, где все регламентировано и работает по один раз заведенному порядку. Каждый сантиметр полки должен приносить прибыль. Поэтому после своего появления на полке товар должен быть там всегда», — рассуждает Денис Соболев.

Работа с КФХ осложняется еще и потому, что фермеры не всегда готовы поставлять продукцию при условии оплаты с отсрочкой, а именно так сетевой ритейл работает фактически со всеми поставщиками.

Однако и сами ритейлеры не всегда готовы идти фермеру навстречу, и этот фактор не может не тормозить развитие столь сжатого рынка.

«Зачастую крупные ритейлеры не готовы гибко подходить к формированию своего товарного портфеля. Любая сеть жестко регламентирует порядок ввода нового товара в матрицу, его приемки, систематичность поставок и процедуры возврата. Все это не работает с фермерами. Основная масса ритейлеров старается подогнать всех поставщиков под свои правила. Пока ситуация не изменится, потребитель не увидит на прилавках фермерский продукт», — поясняет Денис Соболев.

Есть у фермеров и финансовые проблемы: например, чрезмерно высокие цены на корма. По словам заместителя руководителя семейной фермы «Кормушка» (Новосибирская область) Дмитрия Дубровина, этот фактор существенно тормозит развитие рынка: «Если в ближайший год-два не стабилизируются цены на корма, рынок встанет, более того — пойдет вниз. С 2014 года цены на корма выросли примерно на 60-70%. А на текущий момент цена практически подошла к уровню июля-августа 2016 года. Хотя власти рапортуют, что второй год мы собираем рекордные урожаи, а посевные площади все увеличиваются и увеличиваются».

Как реализоваться фермеру в условиях конкурентного рынка?

О том, что фермеры сегодня не самые активные игроки городского рынка (хотя могли бы), говорит и Виктор Майбах, который никак не может заманить работника деревни в город. Причина проста — «надо работать». Другую причину такого нежелания развиваться называет Денис Соболев: «Основной тормоз развития фермерского рынка сегодня — нежелание фермера подстраиваться под современные условия. У фермера нет маркетинга (в том числе анализа рынка, ценообразования, мониторинга конкурентов), нормального документооборота и логистики. И это лишает рынок фермерской продукции перспектив развития», — уверен собеседник «КС».

Кроме того, по его мнению, важно сопоставлять объемы своего производства и возможные рынки сбыта: если товара немного, его примут небольшие магазины и рынки, если хозяйство производит больше, появляется смысл договариваться и с сетями: «На рынке масса примеров, когда фермер реализует продукцию своего хозяйства в собственном магазине в одном из спальных районов. Часть фермеров сдают свою продукцию на большие и малые рынки или торгуют там самостоятельно. И с этой точки зрения, фермеру с небольшим объемом производства нет смысла стараться попасть в продуктовые сети».

Причем существенно важно идентифицировать свою продукцию, ведь молоко определенного бренда легче рекомендовать, чем просто фермерское молоко.

А кто гарантирует качество?

Аудитория у фермерского товара разная: одни доверяют надписи на этикетке «Фермерский продукт», а другие склонны проверять. И тогда встает вопрос доверия. Как же понять, что продукт действительно фермерский?

По словам совладелицы сети Центров семейной медицины «Здравица» Натальи Сухаревой, для нее как для покупателя гарантия того, что продукт фермерский, — покупка напрямую у производителя. «Честно говоря, я не уверена, что могу доверять сетям в этом вопросе: мне кажется, для них это не может быть выгодно из-за небольших объемов. А когда невыгодно, то редко получается хорошо. Надеюсь, что я ошибаюсь. А вот магазинчики у дома с проверенной репутацией (когда, к примеру, хозяин лично общается с покупателями), по идее, могут позволить себе такой ассортимент», — поясняет Наталья Сухарева.

Собеседница «КС» отмечает: опыта покупки фермерской продукции в российских супермаркетах у нее нет — зато есть опыт зарубежный: «В Испании я вижу разницу — productos ecologicos выглядят менее презентабельно, чем их аналоги из круглогодичных хозяйств, где рост продуктов стимулируют. Другими словами, они похожи на обычные помидоры, огурцы, а не на силиконовые модели без изъянов. И при этом они дороже. В Новосибирске у меня есть опыт покупки продуктов из козьего молока, но напрямую от производителя. Все очень свежее и высочайших вкуса и качества».

О том, что существенную роль в гарантии качества товара играет репутация, говорит и Денис Соболев: «Если потребителю нравится продукт от фермера Иванова, он будет его искать на полках магазинов и советовать друзьям. С этой точки зрения, маркетинговая составляющая важна для того, чтобы выделить продукт этого фермера на полке в магазине, поэтому и появляются специализированные отделы фермерской продукции. Здесь покупателю не нужно долго искать — достаточно увидеть знакомый бренд «Иванов».

Директор компании Daily Catering Анна Сидевич отмечает: для нее гарантией того, что продукт действительно фермерский, служит человек, которого она знает и который лично произвел определенный продукт: «Я люблю и покупаю фермерскую продукцию, потому что это вкусно, натурально и полезно. Но в супермаркет я за ней не пойду: там этот сегмент товаров — скорее маркетинговый ход, ведь сетевой магазин должен иметь постоянный ассортимент и качество, так же, как и ресторан, и кейтеринговая компания. Деревенское мясо я покупаю, например, всегда в одном и том же отделе в небольшом магазинчике. А как-то раз взяла в супермаркете кусочек, на котором была этикетка, что это продукт фермерского производства, и когда приготовила его, сильно разочаровалась».

Однако гарантию качества может обеспечить не только фермер, но и лабораторное исследование состава продукта, которым нередко пользуются магазины, реализующие товары фермеров. По словам руководителя по маркетингу кузбасской сети магазинов «Калина-малина» Андрея Шавнева, для проверки качества есть лабораторные исследования. «Кроме того, продукт можно подвергнуть и более глубокому анализу: мы, например, используем это тогда, когда у потребителя есть даже незначительные замечания к качеству товара», — поясняет Андрей Шавнев.

«Иногда только словом «фермерский» и пытаются придать наценку продукту»

Если у покупателя нет проверенного или рекомендованного фермерского товара, нужно быть осторожным: сегодня на полках магазинов много фальсификатов, а грамотно выстроенный маркетинг ритейлеров заставляет посетителя магазина поверить в то, что продукт действительно фермерский.

По словам санкт-петербургского врача-диетолога Натальи Кругловой, не все фермерские продукты являются полезными по умолчанию. «Иногда это маркетинговый ход крупных компаний. Кроме того, качество фермерской продукции связано с сезонностью и коротким сроком хранения. Фабричная продукция более постоянна в этом плане», — поясняет эксперт.

О том, что нередко маркетинг определяет выбор покупателя, говорит и Андрей Шавнев: «Иногда только словом «фермерский» производители и пытаются придать наценку продукту. Такой товар вы можете видеть в крупных магазинах. Но целевая аудитория фермерского продукта — это люди, которые следят за здоровьем, а они склонны к тому, чтобы проверять. Именно поэтому они идут в те места, где им могут гарантировать как происхождение, так и качество и пользу продукта».

Новосибирский врач-диетолог Людмила Селедцова убеждена: фабричная продукция не уступает фермерской по белковому составу, хоть и имеет меньшую жирность и подвергается большему рафинированию. Важно учитывать и то, в каких условиях содержатся животные. «Фермерские животные, как правило, не стеснены в пространстве в отличие от выращенных в промышленных условиях. С другой стороны, фабричные животные получают всю необходимую витаминотерапию, антибиотики и противопаразитарные средства, что не всегда можно сказать о фермерских хозяйствах», — поясняет Людмила Селедцова.

«Фермерство — точно такой же бизнес, как и торговля или добыча полезных ископаемых»

На каком бы этапе ни находилось развитие новосибирского фермерства сегодня, очевидно то, что этот сегмент еще проявит себя, ведь есть масса возможностей, которые пока полностью не реализованы. Одна из них — это объединение в ассоциации, а также создание потребительских кооперативов. По словам Виктора Майбаха, существенную помощь в заготовке и сбыте фермерской продукции смогли бы оказать потребительские кооперативы, которые успешно работают, например, в Липецкой области, где их насчитывается более 800. Ведь, по мнению спикера, одна из ключевых проблем новосибирских фермеров — это сбыт продукции, которую они зачастую вынуждены осуществлять самостоятельно — по заказам.

Оптимистичный прогноз дальнейшего развития рынка дает Денис Соболев, отметив, однако, что сегодня фермеру нужно повышать собственную финансовую и управленческую грамотность. «Нужно понять, что фермерство — точно такой же бизнес, как и торговля или добыча полезных ископаемых, и требует делового подхода, — поясняет собеседник «КС». — В Новосибирске фермерский рынок будет развиваться — это неизбежно. Вряд ли развитие будет взрывным. Скорее всего, часть фермеров начнет объединяться в кооперативы и стремиться создавать собственные каналы сбыта. Появятся зарекомендовавшие себя торговые марки фермерской продукции. Полагаю, что способствовать развитию рынка будут в том числе меры государственной поддержки и специальные проекты. Например, создание ТОРов на территории Новосибирской области».

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