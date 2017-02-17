14 февраля на совещании у губернатора Алтайского края Александра Карлина был одобрен проект строительства спортивной деревни. Его реализация в поселке Тягун уже началась.



В 2022 году в поселке Тягун Заринского района начнет работать спортивная деревня. Сумма инвестиций в проект составит порядка 500 млн рублей в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сообщается на сайте правительства Алтайского края.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что Заринский район является одним из перспективных туристических муниципалитетов региона. «На территории Заринского района уже есть опыт создания объектов круглогодичного туризма, и они достаточно эффективно работают. На сегодняшний день и в селе Тягун действуют несколько туристических баз, но они не могут в полной мере охватить весь турпоток и удовлетворить потребности сегодняшних туристов, особенно в зимний период», — рассказал на совещании губернатор.

Под застройку отведена площадь в 39 га, в том числе 17 га для перспективного строительства. На территории спортивной деревни расположатся бугельная канатная дорога протяженностью 1200 м и 100 м, лыжная трасса (1,5 км, 3,5 км и 7,5 км), трассы для саночного спорта (180 м), сноуборда (600 м), велоспорта и стрельбище для биатлона.

По сообщению главы Заринского района Виктора Азгалдяна, проект уже вступил в фазу реализации. «На сегодняшний день мы вышли на стадию реализации. Проект социально значимый, его реализация позволит дополнительно создать порядка 100 рабочих мест. С учетом демократичной ценовой политики туристические услуги будут доступны практически всем слоям населения», — отметил Азгалдян.

Строительство деревни будет проходить в четыре этапа. Четыре базы отдыха вместимостью 798 мест, а также спортивные объекты планируется сдать в течение пяти лет.

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