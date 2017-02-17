15 февраля в рамках проекта «Сбербанк делится знаниями» заместитель председателя, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных вручил студентам экономического факультета НГУ 70 книг из «Библиотеки Сбербанка» и прочитал лекцию о будущем и настоящем банковской системы и роли в ней Сбербанка.

В ходе своего выступления представитель Сбербанка отметил, что сегодня на банковском рынке происходит движение в сторону не вполне традиционного финансового бизнеса: в сервисе, например, уже появились роботы-юристы, машинное обучение (Machine Learning), происходит постепенная роботизация call-центров, а также запускаются в банковский оборот пилоты биометрической оплаты.

По словам Игоря Безматерных, текущие тренды любого бизнеса — это цифровая обработка данных, скорость и аналитика. Причем компании, которые полностью соответствуют этим критериям, уже существуют: это всем известные Uber, Instagram, Facebook, Alibaba, Netflix и Airbnb.

Несмотря на то что сегодня практически все сферы рынка переводят часть своих услуг в цифровой формат, исключение пока составляют три незанятые ниши — нефтегазовая отрасль, ЖКХ и фармацевтика.

В ближайших перспективах — активное движение в сторону так называемой цифровой экосистемы, которая позволит удовлетворять не единичную потребность, а сразу несколько.

В отношении Новосибирска у спикера амбициозные планы. Речь как о дальнейшем укреплении позиций, так и о том, чтобы сделать Новосибирск безналичным городом. По мнению Игоря Безматерных, инфраструктура к этому вполне готова.

В заключение выступающий обозначил стратегию развития банка до 2018 года, которая направлена на «реанимирование» сотрудников: компания будет ценить людей, способных справиться с резким увеличением информационного потока, со значительным расширением возможностей и с возрастающей скоростью изменений.

Ведь главный секрет успеха, по мнению спикера, — это адаптивность к меняющимся реалиям современного мира.

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