После закрытия дилерских центров группы компаний «МАКС Моторс» бренды Jaguar и Land Rover в Новосибирске в самые кратчайшие сроки восстановили свое присутствие в городе. Новым официальным дилером марок стала компания «Альбион Моторс», уже имевшая успешный опыт их представления в Барнауле. О промежуточных итогах первых месяцев работы в Новосибирске, а также о планах на будущее в интервью «КС» рассказала генеральный директор «Альбион Моторс» ЕЛЕНА МАРИСИНА.

— Елена Александровна, каковы предварительные итоги работы «Альбион Моторс» в Новосибирске?

— Мы открыли наш салон в Новосибирске 1 октября прошлого года. На этапе запуска нам было важно обеспечить уже действующих новосибирских клиентов марки сервисным обслуживанием, и стоявшие перед нами планы на четыре месяца в этом отношении были выполнены.

Если говорить про продажи, то мы ощущали дефицит поставок автомобилей, но законтрактовали их в производство. Поэтому уже в феврале мы имеем полный склад необходимых автомобилей: представлены все модели в самых разных комплектациях.

Важным элементом успеха является наличие правильной команды. На сегодня она сформирована уже полностью, но мы еще продолжаем проводить обучение персонала и их «погружение» в бренд. На 2017 год по согласованию с дистрибьютором Jaguar Land Rover в России для каждого специалиста дилерского центра у нас уже запланирована программа обучения.

Кроме того, нами уже подписаны планировки нового полнофункционального дилерского центра Jaguar Land Rover в Новосибирске, который будет построен согласно самым новым и последним стандартам брендов в России.

В целом итоги пока подводить пока рано, но уже сейчас заметна динамика развития. У нас увеличивается загрузка сервиса, а главное — мы наблюдаем рост уровня доверия к дилеру со стороны клиентов.

— Как «Альбион Моторс» был воспринят в Новосибирске? Удалось ли разрешить все проблемные моменты, связанные с деятельностью предыдущего дилера марки — ГК «МАКС Моторс»?

— На момент открытия нашего салона у клиентов Jaguar и Land Rover в Новосибирске сформировалось негативное мнение как о дилере, так и об импортере брендов в России. В таких условиях наша основная задача сводилась к тому, чтобы доказать, что официальный дилер может работать на качественно другом уровне с точки зрения уровня удовлетворенности клиентов.

Владельцы автомобилей Jaguar и Land Rover, которые в силу временного отсутствия официального дилера в родном городе обслуживались у нас в Барнауле, с радостью перебрались в новый салон в Новосибирске. Сейчас на рынке очень важен вопрос лояльности клиентов. Мы будем знакомиться со всеми клиентами и стараться завоевывать их доверие.

Возвращаясь к вашему вопросу, «Альбион Моторс» был первоначально воспринят клиентами с опаской, многие до сих пор считают, что это «МАКС Моторс» провел ребрендинг и сменил вывеску. Хотя по факту мы не имеем никакого отношения к предыдущему дилеру и представляем совсем другую организацию с совершенно другими ценностями. Все клиенты, которые пострадали от деятельности «МАКС Моторс», на текущий момент нами обслужены, и все гарантийные обязательства перед ними выполнены.

— Какие цели, стоящие перед вами в Новосибирске, уже выполнены, а что еще предстоит реализовать?

— Глобальная цель одна — стать лучшим дилерским центром Сибири! Для этого нам предстоит огромная работа по отладке рабочих процессов, повышение квалификации действующих специалистов и работа по увеличению лояльности клиентской базы и возврата потерянных Jaguar и Land Rover клиентов в Новосибирске.

— Какие ожидания вы возлагаете на 2017 год с точки зрения автомобильного рынка и ваших позиций на нем?

— На мой взгляд, автомобильный рынок будет продолжать падение. Jaguar Land Rover планирует рост рынка в 2017 году за счет выхода на рынок полностью новых моделей и обновления уже имеющихся. Также в течение года сменится линейка двигателей на моделях Evoque, Discovery Sport, F-Pace в пользу более современных, ресурсостойких, экономичных и экологичных. Это новая разработка компании — двигатели Ingenium.

— Какие новинки или новые модификации автомобилей Jaguar и Land Rover появятся на новосибирском рынке в 2017 году?

— Безусловно, самой значимой новинкой года можно считать Land Rover Discovery 5, закрытый показ которого в Новосибирске пройдет уже 4–5 марта. Официальная презентация состоится в мае, и именно в этом месяце уже начнется продажа новых автомобилей этой модели. На сегодня мы уже получили позитивную обратную связь от клиентов, и уже сейчас много автомобилей законтрактовано в производство.

Среди обновлений можно отметить модицификацию мультимедийных систем в Range Rover и Range Rover Sport. В целом компания Jaguar Land Rover очень много работает над своей продуктовой линейкой, и в ближайшие годы нас ждет очень много новинок и обновлений. В свою очередь 2018 год ознаменуется для Jaguar Land Rover выходом электромобиля, что откроет новую эру в истории компании.

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