Прошло уже больше двух недель с тех пор, как губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил о том, что в ближайшее время утвердит нового генерального директора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

По сведениям источников «Континента Сибирь» в деловых кругах, главой региона рассматривалось несколько кандидатур на место, которое освободил экс-директор АИР Владимир Никонов, перешедший на работу в Академпарк. В какой-то момент как о решенном вопросе говорили, что преемником Никонова станет начальник департамента аппарата полпреда президента РФ в СФО Иван Гончаров.

В то же время собеседники «КС» сообщали, что руководители экономического блока новосибирского правительства, в частности, министр экономического развития области Ольга Молчанова, предпочли бы видеть в кресле топ-менеджера агентства не столько опытного чиновника, сколько человека бизнесового склада, способного активно вести переговоры и привлекать в область частных инвесторов.

Утверждалось также, что могут быть сложности с согласованием решения о переходе Гончарова на другую работу из полпредства, где параллельно разворачивается собственная структура, которая должна взаимодействовать в первую очередь с правительством РФ — по включению Сибири в федеральные инвестпрограммы.

В ожидании решения губернатора «КС» публикует мнения представителей бизнеса о том, кто может занять пост руководителя акционерного общества, которое полностью контролирует правительство Новосибирской области.

Дмитрий Терешков, председатель совета директоров «Сибирской хлебной корпорации»:

— На мой взгляд, руководить Агентством инвестиционного развития будет человек, серьезно не влияющий на политику акционерного общества. Судя по обрывочным комментариям, губернатор планирует поставить управленца, который будет заниматься операционной, текущей деятельностью или, как говорят у нас в бизнесе, «просто подписывать документы».

Над стратегией же будут думать люди, занимающие ведущие позиции в правительстве Новосибирской области. Таким образом, структура будет более контролируемая, что в текущих экономических условиях для собственника вполне оправданно.

Александр Бойко, глава TS Group:

— АИР должен руководить либо чиновник, либо наемный управляющий. Не вижу на этом посту собственника бизнеса — того, кто умеет и привык принимать самостоятельные решения. При этом новый руководитель агентства должен хорошо понимать бизнес и владеть текущими экономическими процессами как внутри региона, так и за его пределами.

В этом плане Владимир Никонов, как мне кажется, очень хорошо подходил к данной должности. Он был на своем месте. Хотя я с ним как потенциальный инвестор плотно не сотрудничал.

Андрей Бекарев, основатель компании SFM («Саентифик Фьючер Менеджмент»):

— Не согласен с теми, кто считает, что назначение главы АИР — сугубо политическое решение. Достаточно вспомнить об истории возникновения агентства и его первом руководителе Владимире Кожевникове, который занимался развитием новой структуры и проектами практически на общественных началах.

Глава АИР должен понимать принципы бизнес-развития, науки, управления, а это зависит не только от соответствующего опыта, но и от образования.

При этом управленец должен уметь контролировать еще один процесс — инвестирования в региональную экономику, если по-простому — прокачки денег.

Для чиновника заниматься решением подобных задач и поиском других нетривиальных решений нехарактерно, поэтому на данной должности должен быть все-таки не муниципальный служащий.

Впрочем, за последние пять лет работы я не встречал в агентстве тех людей, которые подходили бы по оговоренным мною параметрам.

«КС» призывает бизнес-сообщество к обмену мнениями о том, кто может занять кресло главы АИР и в каком направлении должно развиваться агентство.

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