В декабре прошлого года губернатор Новосибирской области подписал постановление о повышении коммунальных тарифов с июля следующего года. Рост цен за услуги ЖКХ в Новосибирске может достичь 15%. Правительство РФ установило максимальную индексацию тарифов для Новосибирской области в пределах 4%. Но в постановлении есть оговорка, что регионы могут превысить этот уровень по согласованию с депутатами муниципальных образований. «Континент Сибирь» стремится выяснить, почему власти Новосибирской области, осознавая последствия, все-таки вынуждены были пойти на непопулярный шаг и значительно превзошли установленный лимит. С вопросом, можно ли было избежать столь резкого повышения тарифов на ЖКХ в Новосибирске, мы обратились к участникам региональных политических и экономических процессов.

Виктор Игнатов, депутат Государственной думы РФ:

— Изношенность коммунальной инфраструктуры, безусловно, является проблемой Новосибирска. Повышение тарифов — один из существующих способов ее решения. Тем более что в предыдущие годы цены на услуги ЖКХ в Новосибирской области росли существенно медленнее, чем в соседних регионах. Жители других регионов за тепло платят гораздо больше, чем в Новосибирской области. Тем не менее рост тарифов всегда воспринимается негативно, губернатору это решение далось нелегко. В нашем климате аварии, о которых мы наслышаны по ситуациям в других городах, особенно опасны. Областные и городские власти вынуждены принимать непопулярные, болезненные, но необходимые меры. Проблема гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, — проблема в действующем законодательстве, в том, что город зависит от таких монополистов, как «СибЭКО». У компании есть возможность раздельно вести учет по регулируемым и по нерегулируемым тарифам. В сумме это предприятие получает прибыль больше миллиарда рублей в год. Однако по генерации тепла, которое относится к части регулируемых тарифов, они показывают большие убытки. Поэтому сети и изношены, что у монополиста нет стимула поддерживать их в хорошем состоянии. Ведь в противном случае основания для повышения тарифов просто не будет. А значит, меньше будет выручка, и так далее. Вот такой порочный круг. Именно раздельная система учета дает возможность «СибЭКО» маневрировать и показывать убытки там, где это целесообразно для их бизнеса.

Юрий Зозуля, заместитель председателя бюджетного комитета Законодательного собрания Новосибирской области:

— Губернатор вряд ли находился в безвыходном положении, когда подписывал распоряжение, позволяющее резко повысить тарифы. Понятно, что даже из-за элементарной инфляции стоимость услуг ЖКХ не может оставаться неизменной. Основная дискуссия идет о соответствии рекомендациям правительства РФ относительно уровня подорожания тарифов. Я считаю, что нужно было искать варианты, позволяющие обойтись без подобных решений. Владимир Городецкий называл это решение «непопулярным». Это подчеркивает, что глава области предвидел сильный общественный резонанс, принимая решение, и, тем не менее, пошел на это. Тогда тем более удивительно, почему заблаговременно не были проработаны меры по сглаживанию острых последствий. Сначала принято непопулярное решение, а потом возникают попытки снять социальное напряжение. Как-то нелепо выглядят эти запоздалые письма с просьбой пересмотреть решение (имеется в виду письмо спикера Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева, написанное после того, как горсовет одобрил постановление губернатора о повышении тарифов. — «КС»). В любом случае инициатива исходила от губернатора, совершенно очевидно, что муниципальные депутаты, одобрив постановление, по сути, пошли по пути признания авторитета Владимира Городецкого, не удосужившись предварительно серьезно разобраться в вопросе.

Анатолий Кубанов, вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области:

— У энергокомпаний есть реальные рычаги воздействия, в том числе на первое лицо региона. Отказ пойти на уступки «СИБЭКО» чреват коммунальной катастрофой для города, где холода длятся по полгода. Возможности для «продавливания» своей позиции энергетикам дают связи с высшими политическими эшелонами страны. Львиная доля нашей энергетики принадлежит иностранным компаниям. Раздавить губернатора они могут разными способами, начиная с шельмования в СМИ и заканчивая методами силового характера. Ни один мэр или губернатор не может противопоставить свои мнимые политические мускулы этой машине. Думаю, что выбора, подписывать постановление или нет, у губернатора не было. И выбора не будет, пока энергетика принадлежит частным корпорациям.

Иван Стариков, бывший вице-мэр Новосибирска:

— Дело в том, что ключевым элементом энергосистемы Новосибирска является компания «СИБЭКО», которая через определенные схемы управления принадлежит конкретному бенефициару — Михаилу Абызову. Он в свою очередь является членом кабинета председателя правительства Дмитрия Медведева. Президент РФ Владимир Путин поставил правительству задачу снизить энергоемкость валового внутреннего продукта России к концу 2020 года на 40%. При этом в Новосибирской области дерзко повышены тарифы. У меня подобная ситуация вызывает вопросы.

«КС» продолжает собирать мнения региональной деловой и политической среды по вопросу роста тарифов и находится в процессе подготовки материала об этом.

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