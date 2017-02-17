В число лучших стартапов Сибири вошли два резидента Академпарка

Сибирский этап Open Innovations Startup Tour завершился в Томске. В течение двух дней участники из Новосибирска, Томска, Красноярска и Омска представили 30 разработок по индустриальному, биологическому и IT-трекам. Разработки новосибирцев вошли в число лучших стартапов Сибири, сообщила пресс-служба Академпарка.

Open Innovations Startup Tour – конкурс проектов, который проходит в 14 городах России и помогает развивать технологическое предпринимательство в регионах.

Проекты презентовались в рамках трех направлений: биомедицина, индустриальный трек, информационные технологии. В Томске на региональном этапе эксперты фонда «Сколково» рассмотрели 122 проекта и отобрали 30 участников для очных презентаций. В каждом направлении было выбрано по три стартапа-победителя.

Резидент Академпарка «Медикал Лайф Системс» с разработкой доктора медицинских наук Михаила Чеченина занял первое место в биомедицинском направлении. Чечениным была разработана лечебно-реабилитационная кровать-трансформер для восстановления обездвиженных и малоподвижных людей. С помощью данной кровати пациенты могут изменять положение тела, переворачиваться на живот и совершать пассивную гимнастику без участия медицинского персонала. 14 электродвигателей, которыми оснащена кровать, позволяют ей трансформироваться в кресло, широкую кровать, диван, узкую кровать-каталку.

Разработка компании «Карбон тех» стала лучшим проектом в индустриальном треке. Резидент Академпарка представил экспертному жюри технологию получения модифицированного наноструктурировнного углеродного материала для суперконденсаторов с высокой плотностью запасаемой энергии. Это позволит в два раза увеличить удельную емкость суперконденсаторов, говорится в сообщении пресс-службы. «Партнерами проекта являются новосибирский завод радиодеталей «Оксид», университет города Сиань и Шанхайский университет», — сообщил руководитель стартапа Виктор Рябых.

Следующий этап для победителей — полуфинал конкурса инвестиционно-привлекательных проектов в рамках конференции Startup Village, которая будет проходить в Москве в июне 2017 года.

Напомним, что по итогам 2016 года новосибирский технопарк занял третье место во II Национальном рейтинге самых эффективных технопарков России, опубликованном Ассоциацией кластеров и технопарков России.

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